https://crimea.ria.ru/20221107/vybory-v-kongress-ssha-chto-izmenitsya-s-pobedoy-respublikantsev-1125254172.html

Выборы в конгресс США: что изменится с победой республиканцев

Выборы в конгресс США: что изменится с победой республиканцев - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Выборы в конгресс США: что изменится с победой республиканцев

Победа республиканцев на выборах в конгресс США запустит процессы переориентации американской политики с российского трека на китайский, пересмотр санкционной... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T07:01

2022-11-07T07:01

2022-11-07T07:01

политика

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Победа республиканцев на выборах в конгресс США запустит процессы переориентации американской политики с российского трека на китайский, пересмотр санкционной политики в части энергоресурсов и расследование в части финансирования Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Марат Баширов.Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена."Если республиканцы получают численный перевес в конгрессе они тут же запустят аудит тех решений, которые Байден принимал в части федерального бюджета. Дальше они запустят процессы с доказательствами в части уголовных экономических преступлений семьи Байдена. В частности речь о его сыне Хантере. В этом кейсе есть и украинские вопросы. Есть ряд украинских компаний, от которых Хантер получал деньги неизвестно за что", — объяснил политолог.По словам эксперта, финансирование Украины из бюджета США настолько велико, что республиканцы захотят его проверить, и на это время оказание помощи будет заморожено.Это, по мнению политолога, приведет к тому, что часть людей, в том числе из команды действующей власти, которые хотят сохранить карьеру, будут действовать очень осторожно."Поэтому очень многие из тех, кто на сегодняшний день ориентируется на Байдена, понимая, что у него еще два года президентства, будут действовать гораздо осторожнее как в бизнесе, так и в органах власти. Чего не скажешь о самом Байдене, так как все говорят про сомнения в его когнитивных способностях. Он не вникает в очень многие вопросы, он не способен это сделать. Его помощники очень часто ведут отдельные кейсы абсолютно самостоятельно, лишь докладывая ему об общих параметрах. Сегодня управляет именно "коллективный Байден", — уверен эксперт.Он также добавил, что кроме украинского кейса республиканцы также захотят пересмотреть санкционную политику страны.При этом, по его словам, сейчас у республиканцев положение довольно шаткое, и даже если они получат большинство мест в конгрессе, перевес может быть небольшим.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению эксперта президент США Джо Байден и его администрация допустили несколько серьезных ошибок, из-за которых Демократическая партия рискует потерять большинство в обеих палатах Конгресса на предстоящих выборах: несдержанная ядерная риторика и дипломатический провал в отношениях с Россией, в том числе на украинском треке.

https://crimea.ria.ru/20221105/ssha-otkroyut-v-germanii-shtab-po-okazaniyu-voennoy-pomoschi-ukraine-1125240791.html

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

политика, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, мнения