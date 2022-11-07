https://crimea.ria.ru/20221107/na-ukraine-zayavili-o-bolshom-defitsite-elektroenergii-1125267660.html

На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии

На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.11.2022

На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии

На севере и в центральных регионах Украины образовался большой дефицит электроэнергии, применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T18:36

2022-11-07T18:36

2022-11-07T18:36

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/08/1101650813_0:42:2500:1448_1920x0_80_0_0_1f50cfc5605c2a44389212bece2e08fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На севере и в центральных регионах Украины образовался большой дефицит электроэнергии, применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет РИА Новости."Сейчас в стране в центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются не только графики почасовых, но и аварийных отключений", - констатировал Сахарук.По его словам, без поставки дополнительных генерирующих мощностей или же восстановления объектов энергетической инфраструктуры и ремонта линий электропередачи для перетока электричества из других регионов страны, решить проблему не получится.Ранее в понедельник в компании "Укрэнерго" заявили, что в Киеве и семи областях Украины введены плановые отключения света, в отдельных регионах возможны аварийные отключения. Энергосеть страны не может возобновить полноценную работу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://crimea.ria.ru/20221107/grafiki-otklyucheniy-i-milliony-bez-sveta-situatsiya-na-ukraine-1125256244.html

https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире