https://crimea.ria.ru/20221107/na-ukraine-zayavili-o-bolshom-defitsite-elektroenergii-1125267660.html
На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии
На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.11.2022
На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии
На севере и в центральных регионах Украины образовался большой дефицит электроэнергии, применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T18:36
2022-11-07T18:36
2022-11-07T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На севере и в центральных регионах Украины образовался большой дефицит электроэнергии, применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет РИА Новости."Сейчас в стране в центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются не только графики почасовых, но и аварийных отключений", - констатировал Сахарук.По его словам, без поставки дополнительных генерирующих мощностей или же восстановления объектов энергетической инфраструктуры и ремонта линий электропередачи для перетока электричества из других регионов страны, решить проблему не получится.Ранее в понедельник в компании "Укрэнерго" заявили, что в Киеве и семи областях Украины введены плановые отключения света, в отдельных регионах возможны аварийные отключения. Энергосеть страны не может возобновить полноценную работу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://crimea.ria.ru/20221107/grafiki-otklyucheniy-i-milliony-bez-sveta-situatsiya-na-ukraine-1125256244.html
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украина, в мире
На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии
ДТЭК заявляет о большом дефиците электричества в северных и центральных областях Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На севере и в центральных регионах Украины образовался большой дефицит электроэнергии, применяются не только веерные, но и аварийные отключения. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет РИА Новости.
"Сейчас в стране в центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются не только графики почасовых, но и аварийных отключений", - констатировал Сахарук.
По его словам, без поставки дополнительных генерирующих мощностей или же восстановления объектов энергетической инфраструктуры и ремонта линий электропередачи для перетока электричества из других регионов страны, решить проблему не получится.
Ранее в понедельник в компании "Укрэнерго" заявили
, что в Киеве и семи областях Украины введены плановые отключения света, в отдельных регионах возможны аварийные отключения. Энергосеть страны не может возобновить полноценную работу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.