https://crimea.ria.ru/20221105/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-5-noyabrya-1125247772.html

Главные события и заявления дня: 5 ноября

Главные события и заявления дня: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Главные события и заявления дня: 5 ноября

Пожар в ночном клубе в Костроме. Ответ Захаровой ЕС. Покушение на судью Верховного суда ДНР. Блэкаут в Киеве и семи украинских областях. Судьба памятника... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T20:06

2022-11-05T20:06

2022-11-05T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в ночном клубе в Костроме. Ответ Захаровой ЕС. Покушение на судью Верховного суда ДНР. Блэкаут в Киеве и семи украинских областях. Судьба памятника Екатерине II в Одессе. Хроники спецоперации. Херсонский зоопарк едет в Крым. На Крым движется шторм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в КостромеНочью в костромском клубе "Полигон" произошел страшный пожар: погибли 13 человек. На месте полностью обрушилась кровля, часть эвакуационных выходов оказались закрыты. Следком начал расследование и задержал двух подозреваемых по делу.Захарова нашла новую фигуру речи для ЕСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала голосование в ООН по вопросу героизации фашизма, обвинив ЕС в политическом лицемерии.Речь шла о российском проекте резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма. Против высказалась 51 страна. Среди них, помимо США и Украины, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия."Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", – сказала Захарова.Киев и пол-Украины снова во тьмеПочасовые плановые отключения электроэнергии не спасают Украину от кризиса. "Укрэнерго" приняло решение о введении временных ограничений энергоснабжения в столице и семи областях. Сегодня "стабилизировали" энергосистему Украины жители Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.Одесса выживает императрицуОдесситы на онлайн-платформе набрали нужное количество голосов для демонтажа памятника Екатерине ll – основательницы жемчужины у моря. Его место может "украсить" монумет порноактеру Билли Херрингтону. Его кандидатуру поддержали социально-активные украинцы в петиции на имя президента Зеленского.Покушение на судьюВ Донбассе было совершено покушение на судью Верховного суда ДНР. С огнестрельными ранениями судья находится в больнице, а его жизнь борются медики.Правоохранители устанавливают подозреваемых .Разгром пунктов управления ВСУ и СБУРоссийские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины.В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления Службы безопасности Украины.Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Зубков везет в Крым херсонский зоопаркВ Крым эвакуируют животных херсонского зоопарка. Их разместят в белогорском парке львов "Тайган". Сегодня гуманитарная миссия пересекла границу и к позднему вечеру будет на месте. Животных будет кормить владелец парка Олег Зубков. При необходимости власти подключат волонтеров.На Крым идет стихияВ Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6-7 ноября в Крыму ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с.

https://crimea.ria.ru/20221105/pozhar-v-nochnom-klube-v-kostrome-podrobnosti-ot-sledkoma-1125246536.html

https://crimea.ria.ru/20221105/strany-es-nachali-vskryvat-podzemnye-gazokhranilischa-1125242198.html

https://crimea.ria.ru/20221105/vsu-obstrelyali-kherson-iz-himars-1125245797.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, мария захарова, украина, в мире, политика, крым