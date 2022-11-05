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Главные события и заявления дня: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Главные события и заявления дня: 5 ноября
Главные события и заявления дня: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Главные события и заявления дня: 5 ноября
Пожар в ночном клубе в Костроме. Ответ Захаровой ЕС. Покушение на судью Верховного суда ДНР. Блэкаут в Киеве и семи украинских областях. Судьба памятника... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T20:06
2022-11-05T20:06
главное за день
мария захарова
украина
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политика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в ночном клубе в Костроме. Ответ Захаровой ЕС. Покушение на судью Верховного суда ДНР. Блэкаут в Киеве и семи украинских областях. Судьба памятника Екатерине II в Одессе. Хроники спецоперации. Херсонский зоопарк едет в Крым. На Крым движется шторм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в КостромеНочью в костромском клубе "Полигон" произошел страшный пожар: погибли 13 человек. На месте полностью обрушилась кровля, часть эвакуационных выходов оказались закрыты. Следком начал расследование и задержал двух подозреваемых по делу.Захарова нашла новую фигуру речи для ЕСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала голосование в ООН по вопросу героизации фашизма, обвинив ЕС в политическом лицемерии.Речь шла о российском проекте резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма. Против высказалась 51 страна. Среди них, помимо США и Украины, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия."Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", – сказала Захарова.Киев и пол-Украины снова во тьмеПочасовые плановые отключения электроэнергии не спасают Украину от кризиса. "Укрэнерго" приняло решение о введении временных ограничений энергоснабжения в столице и семи областях. Сегодня "стабилизировали" энергосистему Украины жители Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.Одесса выживает императрицуОдесситы на онлайн-платформе набрали нужное количество голосов для демонтажа памятника Екатерине ll – основательницы жемчужины у моря. Его место может "украсить" монумет порноактеру Билли Херрингтону. Его кандидатуру поддержали социально-активные украинцы в петиции на имя президента Зеленского.Покушение на судьюВ Донбассе было совершено покушение на судью Верховного суда ДНР. С огнестрельными ранениями судья находится в больнице, а его жизнь борются медики.Правоохранители устанавливают подозреваемых .Разгром пунктов управления ВСУ и СБУРоссийские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины.В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления Службы безопасности Украины.Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Зубков везет в Крым херсонский зоопаркВ Крым эвакуируют животных херсонского зоопарка. Их разместят в белогорском парке львов "Тайган". Сегодня гуманитарная миссия пересекла границу и к позднему вечеру будет на месте. Животных будет кормить владелец парка Олег Зубков. При необходимости власти подключат волонтеров.На Крым идет стихияВ Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6-7 ноября в Крыму ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с.
https://crimea.ria.ru/20221105/pozhar-v-nochnom-klube-v-kostrome-podrobnosti-ot-sledkoma-1125246536.html
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главное за день, мария захарова, украина, в мире, политика, крым
Главные события и заявления дня: 5 ноября

Главные события и заявления субботы, 5 ноября

20:06 05.11.2022
 
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкПожар в ночном клубе в Костроме
Пожар в ночном клубе в Костроме
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в ночном клубе в Костроме. Ответ Захаровой ЕС. Покушение на судью Верховного суда ДНР. Блэкаут в Киеве и семи украинских областях. Судьба памятника Екатерине II в Одессе. Хроники спецоперации. Херсонский зоопарк едет в Крым. На Крым движется шторм.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар в Костроме

Ночью в костромском клубе "Полигон" произошел страшный пожар: погибли 13 человек. На месте полностью обрушилась кровля, часть эвакуационных выходов оказались закрыты. Следком начал расследование и задержал двух подозреваемых по делу.
Последствия пожара в ночном клубе в Костроме
17:41
Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома

Захарова нашла новую фигуру речи для ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала голосование в ООН по вопросу героизации фашизма, обвинив ЕС в политическом лицемерии.
Речь шла о российском проекте резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма. Против высказалась 51 страна. Среди них, помимо США и Украины, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия.
"Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", – сказала Захарова.

Киев и пол-Украины снова во тьме

Почасовые плановые отключения электроэнергии не спасают Украину от кризиса. "Укрэнерго" приняло решение о введении временных ограничений энергоснабжения в столице и семи областях. Сегодня "стабилизировали" энергосистему Украины жители Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
11:15
Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища

Одесса выживает императрицу

Одесситы на онлайн-платформе набрали нужное количество голосов для демонтажа памятника Екатерине ll – основательницы жемчужины у моря. Его место может "украсить" монумет порноактеру Билли Херрингтону. Его кандидатуру поддержали социально-активные украинцы в петиции на имя президента Зеленского.

Покушение на судью

В Донбассе было совершено покушение на судью Верховного суда ДНР. С огнестрельными ранениями судья находится в больнице, а его жизнь борются медики.
Правоохранители устанавливают подозреваемых .

Разгром пунктов управления ВСУ и СБУ

Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины.
В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления Службы безопасности Украины.
Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
16:56
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала

Зубков везет в Крым херсонский зоопарк

В Крым эвакуируют животных херсонского зоопарка. Их разместят в белогорском парке львов "Тайган". Сегодня гуманитарная миссия пересекла границу и к позднему вечеру будет на месте. Животных будет кормить владелец парка Олег Зубков. При необходимости власти подключат волонтеров.

На Крым идет стихия

В Крыму в ближайшие два дня усилится ветер, объявлено штормовое предупреждение.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6-7 ноября в Крыму ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с.
 
Главное за деньМария ЗахароваУкраинаВ миреПолитикаКрым
 
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20:06Главные события и заявления дня: 5 ноября
19:21К Новому году подорожает ряд товаров - эксперт
18:59Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы
18:41Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты
18:25Ученые открыли новый вирус-гибрид
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17:41Пожар в ночном клубе в Костроме: подробности от Следкома
16:56ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала
16:41В ЛНР задержаны более 20 пособников СБУ
15:49Удары по Украине и севастопольские истории: топ новостей недели
15:27Под Николаевом сбили украинский МиГ-29
15:10Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям
14:44В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II
14:30Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
13:55В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
13:13Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма
12:58Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали
11:59В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
11:47На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур
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