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Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты
Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты
Часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу на пожаре погибли люди, были заперты. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T18:41
2022-11-05T18:41
происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу на пожаре погибли люди, были заперты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Также установлены факты бездействия должностных лиц относительно организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания."Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - уточнили в ведомстве.Ранее в ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Это директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.
https://crimea.ria.ru/20221105/pozhar-v-nochnom-klube-v-kostrome-chislo-zhertv-rastet-1125240505.html
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты

Прокуратура: часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" были закрыты

18:41 05.11.2022
 
© РИА Новости . Ольга Евтушкова / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в ночном клубе в Костроме
Последствия пожара в ночном клубе в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Ольга Евтушкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу на пожаре погибли люди, были заперты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из кафе "Полигон" в Костроме, где в момент пожара находились люди", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

Также установлены факты бездействия должностных лиц относительно организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - уточнили в ведомстве.
Ранее в ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Это директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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Пожар в ночном клубе в Костроме: число жертв растет
 
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