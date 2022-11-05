https://crimea.ria.ru/20221105/chast-evakuatsionnykh-vykhodov-v-nochnom-klube-v-kostrome-byli-zakryty--1125247640.html

Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты

Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты

Часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу на пожаре погибли люди, были заперты. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T18:41

2022-11-05T18:41

2022-11-05T18:41

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу на пожаре погибли люди, были заперты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Также установлены факты бездействия должностных лиц относительно организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания."Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - уточнили в ведомстве.Ранее в ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Это директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.

https://crimea.ria.ru/20221105/pozhar-v-nochnom-klube-v-kostrome-chislo-zhertv-rastet-1125240505.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)