Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты
Прокуратура: часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" были закрыты
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Часть эвакуационных выходов в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в ночь на субботу на пожаре погибли люди, были заперты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из кафе "Полигон" в Костроме, где в момент пожара находились люди", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".
Также установлены факты бездействия должностных лиц относительно организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - уточнили в ведомстве.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - уточнили в ведомстве.
Ранее в ходе расследования уголовного дела о пожаре в костромском клубе "Полигон", где погибли 13 человек, задержаны подозреваемые. Это директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе.