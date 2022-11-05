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В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 05.11.2022
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T13:55
2022-11-05T13:55
2022-11-05T13:55
украина
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Компания уточняет, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.В "Укрэнерго" отметили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в областях Украины ввели графики аварийных отключений. В энергокомпании считают, что это позволит энергетикам уменьшить нагрузку на сети, восстановить поврежденные энергообъекты и сбалансировать систему.
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украина, экономика, общество
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
Украине не удалось сбалансировать энергосистему за счет почасовых отключений
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Компания уточняет, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" объявил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" отметили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в областях Украины ввели графики аварийных отключений
. В энергокомпании считают, что это позволит энергетикам уменьшить нагрузку на сети, восстановить поврежденные энергообъекты и сбалансировать систему.