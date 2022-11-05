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В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение

В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 05.11.2022

В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение

Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T13:55

2022-11-05T13:55

2022-11-05T13:55

украина

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Компания уточняет, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.В "Укрэнерго" отметили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в областях Украины ввели графики аварийных отключений. В энергокомпании считают, что это позволит энергетикам уменьшить нагрузку на сети, восстановить поврежденные энергообъекты и сбалансировать систему.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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