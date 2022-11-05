Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221105/v-kieve-i-semi-oblastyakh-ogranichili-energosnabzhenie-1125243947.html
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение - РИА Новости Крым, 05.11.2022
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T13:55
2022-11-05T13:55
украина
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d69ce3b5e16a4b96b3d4048f09694a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Компания уточняет, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.В "Укрэнерго" отметили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в областях Украины ввели графики аварийных отключений. В энергокомпании считают, что это позволит энергетикам уменьшить нагрузку на сети, восстановить поврежденные энергообъекты и сбалансировать систему.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7675dc2fe742752791d5b1e516ee11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, экономика, общество
В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение

Украине не удалось сбалансировать энергосистему за счет почасовых отключений

13:55 05.11.2022
 
Свеча в доме
Свеча в доме
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и семи областях Украины вводятся временные ограничения энергоснабжения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Компания уточняет, что графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" объявил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" отметили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в областях Украины ввели графики аварийных отключений. В энергокомпании считают, что это позволит энергетикам уменьшить нагрузку на сети, восстановить поврежденные энергообъекты и сбалансировать систему.
 
УкраинаЭкономикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
13:55В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
13:13Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма
12:58Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали
11:59В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
11:47На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур
11:36В Германии призвали отменить санкции против России
11:15Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
10:54Коронавирус в Крыму: данные за сутки
10:34Новый стандарт поверки счетчиков: что нужно знать
10:08На судью Верховного суда ДНР совершено покушение
09:57В Сочи после ливней возобновили движение на перекрытой трассе
09:26США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине
09:11Пожар в ночном клубе в Костроме: число жертв растет
08:55Погода Крыму на выходных - позитивный прогноз от ФОБОС
08:27Почему осенью трескаются губы
08:01Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре
03:27Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
Лента новостейМолния