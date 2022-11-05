https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voennye-razgromili-punkty-upravleniya-vsu-i-sbu-1125244083.html
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины и один пункт управления СБУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T14:30
2022-11-05T14:30
2022-11-05T15:49
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины и один пункт управления СБУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления Службы безопасности Украины. Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221104/vks-rf-razbili-tsekha-po-sboru-raketnykh-dvigateley-dlya-vsu--minoborony-1125236358.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123217982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87b2cfb0f88a8fa6b7da7c45d660630c.jpg
Минобороны об уничтожении пункта управления СБУ и складов с боеприпасами
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
2022-11-05T14:30
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PT4M17S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
В Минобороны сообщили о поражении пунктов управления украинских военных и СБУ
14:30 05.11.2022 (обновлено: 15:49 05.11.2022)