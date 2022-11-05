https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voennye-razgromili-punkty-upravleniya-vsu-i-sbu-1125244083.html

Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ

Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ

Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины и один пункт управления СБУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T14:30

2022-11-05T14:30

2022-11-05T15:49

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины и один пункт управления СБУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления Службы безопасности Украины. Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221104/vks-rf-razbili-tsekha-po-sboru-raketnykh-dvigateley-dlya-vsu--minoborony-1125236358.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Минобороны об уничтожении пункта управления СБУ и складов с боеприпасами Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны. 2022-11-05T14:30 true PT4M17S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)