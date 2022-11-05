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Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины и один пункт управления СБУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T14:30
2022-11-05T15:49
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины и один пункт управления СБУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления Службы безопасности Украины. Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221104/vks-rf-razbili-tsekha-po-sboru-raketnykh-dvigateley-dlya-vsu--minoborony-1125236358.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Минобороны об уничтожении пункта управления СБУ и складов с боеприпасами
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ

В Минобороны сообщили о поражении пунктов управления украинских военных и СБУ

14:30 05.11.2022 (обновлено: 15:49 05.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили пять пунктов управления вооруженных сил Украины и один пункт управления СБУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления Службы безопасности Украины.
Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.
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