Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым

Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым
"Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - вспоминает Светлану Бабаеву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - вспоминает Светлану Бабаеву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Власти заявили, что Крымский мост будет восстановлен в самые короткие сроки.
Власти заявили, что Крымский мост будет восстановлен в самые короткие сроки.
Строители сразу же приступили к ремонту пролетов моста. А проект восстановления железнодорожной ветки будет готов уже в начале ноября.
Строители сразу же приступили к ремонту пролетов моста. А проект восстановления железнодорожной ветки будет готов уже в начале ноября.
Поврежденные в результате теракта пролеты демонтируют к концу декабря. На металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции.
Поврежденные в результате теракта пролеты демонтируют к концу декабря. На металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции.
Грузовые авто на Керченской паромной переправе.
Грузовые авто на Керченской паромной переправе.
Боевое слаживание подразделений мобилизованных в ходе частичной мобилизации перед отправкой в зону СВО.
Боевое слаживание подразделений мобилизованных в ходе частичной мобилизации перед отправкой в зону СВО.
Расчетная скорость движения по новой объездной трассе вокруг Симферополя составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны.
Расчетная скорость движения по новой объездной трассе вокруг Симферополя составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны.
Крым. Посёлок Научное. Наблюдение солнечного затмения. Следующее подобное явление в России можно будет увидеть только через 8 лет.
Крым. Посёлок Научное. Наблюдение солнечного затмения. Следующее подобное явление в России можно будет увидеть только через 8 лет.
Парящую землянику собирают в Крыму круглый год, последний урожай ожидается в канун Нового года.
Парящую землянику собирают в Крыму круглый год, последний урожай ожидается в канун Нового года.
В этом сезоне Никитский ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые. Селекционеры также приготовили дебют 30 новых сортов.
В этом сезоне Никитский ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые. Селекционеры также приготовили дебют 30 новых сортов.
А тем временем и в ноябре в Крыму ожидается мягкая, очень красивая золотая осень. Это прогнозируют синоптики.
А тем временем и в ноябре в Крыму ожидается мягкая, очень красивая золотая осень. Это прогнозируют синоптики.
"Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - вспоминает Светлану Бабаеву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Власти заявили, что Крымский мост будет восстановлен в самые короткие сроки.
Строители сразу же приступили к ремонту пролетов моста. А проект восстановления железнодорожной ветки будет готов уже в начале ноября.
Поврежденные в результате теракта пролеты демонтируют к концу декабря. На металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции.
Грузовые авто на Керченской паромной переправе.
Боевое слаживание подразделений мобилизованных в ходе частичной мобилизации перед отправкой в зону СВО.
Расчетная скорость движения по новой объездной трассе вокруг Симферополя составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны.
Крым. Посёлок Научное. Наблюдение солнечного затмения. Следующее подобное явление в России можно будет увидеть только через 8 лет.
Парящую землянику собирают в Крыму круглый год, последний урожай ожидается в канун Нового года.
В этом сезоне Никитский ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые. Селекционеры также приготовили дебют 30 новых сортов.
А тем временем и в ноябре в Крыму ожидается мягкая, очень красивая золотая осень. Это прогнозируют синоптики.