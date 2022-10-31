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Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Фотоленты
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Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым
Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым
В этом году октябрь для РИА Новости Крым ознаменовался черной датой. 28 октября трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T19:45
2022-10-31T20:59
фотоленты
фото
крым
сельское хозяйство
крымский мост
частичная мобилизация
керченская паромная переправа
ремонт и строительство дорог в крыму
херсонская область
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В этом году октябрь для РИА Новости Крым ознаменовался черной датой. 28 октября трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева. А субботнее утро 8 октября стало шоком для всей России - гордость страны, Крымский мост, подвергся теракту. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь и были повреждены железнодорожные пути. В кратчайший срок было организовано движение паромов и автомобили пошли по оставшимся целым полосам. А уже ко второй декаде октября на Крымский мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, которые изготовили в рекордные сроки - всего 1 218 тонн. В Крыму продолжается частичная мобилизация, план по которой на полуострове, как заявил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов, еще не выполнен, и завершится до 1 ноября.Тем временем на полуострове продолжается эпоха больших строек. Активно возводят Юго-восточный обход вокруг Симферополя. Главгосэкспертиза одобрила второй этап обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Он соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма, его общая длина - 25,2 км.25 октября в Крыму, как и во всем Северной полушарии Земли, наблюдали за вторым и последним в этом году солнечным затмением. Научное наблюдение было организовано в обсерватории РАН в поселке научный Бахчисарайского района. Хорошая погода радовала крымчан и гостей полуострова. Именно поэтому сладкой должна быть одна из крымских диковин - так называемая парящая земляника, которую круглогодично выращивают фермеры полуострова.К концу октября в Никитском ботаническом саду традиционно открылся ежегодный бал хризантем. Сейчас цветут мелкие, бордюрные хризантемы, но уже в начале ноября можно будет увидеть большие цветы на высоких стеблях - апофеоз бала. И погода этому поспособствует: ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать 20 градусов, обещают метеорологи.
https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html
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фото, крым, сельское хозяйство, крымский мост, частичная мобилизация, керченская паромная переправа, ремонт и строительство дорог в крыму, херсонская область
Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым

Главные события октября 2022 глазами фотокоров РИА Новости Крым

19:45 31.10.2022 (обновлено: 20:59 31.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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В этом году октябрь для РИА Новости Крым ознаменовался черной датой. 28 октября трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева.
А субботнее утро 8 октября стало шоком для всей России - гордость страны, Крымский мост, подвергся теракту. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь и были повреждены железнодорожные пути.
В кратчайший срок было организовано движение паромов и автомобили пошли по оставшимся целым полосам. А уже ко второй декаде октября на Крымский мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, которые изготовили в рекордные сроки - всего 1 218 тонн.
В Крыму продолжается частичная мобилизация, план по которой на полуострове, как заявил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов, еще не выполнен, и завершится до 1 ноября.
Тем временем на полуострове продолжается эпоха больших строек. Активно возводят Юго-восточный обход вокруг Симферополя. Главгосэкспертиза одобрила второй этап обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Он соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма, его общая длина - 25,2 км.
25 октября в Крыму, как и во всем Северной полушарии Земли, наблюдали за вторым и последним в этом году солнечным затмением. Научное наблюдение было организовано в обсерватории РАН в поселке научный Бахчисарайского района.
Хорошая погода радовала крымчан и гостей полуострова. Именно поэтому сладкой должна быть одна из крымских диковин - так называемая парящая земляника, которую круглогодично выращивают фермеры полуострова.
К концу октября в Никитском ботаническом саду традиционно открылся ежегодный бал хризантем. Сейчас цветут мелкие, бордюрные хризантемы, но уже в начале ноября можно будет увидеть большие цветы на высоких стеблях - апофеоз бала.
И погода этому поспособствует: ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать 20 градусов, обещают метеорологи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - вспоминает Светлану Бабаеву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
1 из 12

"Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - вспоминает Светлану Бабаеву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости

Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Огонь и дым на Крымском мосту
2 из 12

Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

© РИА Новости
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Власти заявили, что Крымский мост будет восстановлен в самые короткие сроки.

Крымский мост после теракта
3 из 12

Власти заявили, что Крымский мост будет восстановлен в самые короткие сроки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Строители сразу же приступили к ремонту пролетов моста. А проект восстановления железнодорожной ветки будет готов уже в начале ноября.

Ремонт Крымского моста
4 из 12

Строители сразу же приступили к ремонту пролетов моста. А проект восстановления железнодорожной ветки будет готов уже в начале ноября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Поврежденные в результате теракта пролеты демонтируют к концу декабря. На металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции.

Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
5 из 12

Поврежденные в результате теракта пролеты демонтируют к концу декабря. На металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Грузовые авто на Керченской паромной переправе.

Грузовые авто на Керченской паромной переправе
6 из 12

Грузовые авто на Керченской паромной переправе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Боевое слаживание подразделений мобилизованных в ходе частичной мобилизации перед отправкой в зону СВО.

Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
7 из 12

Боевое слаживание подразделений мобилизованных в ходе частичной мобилизации перед отправкой в зону СВО.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Расчетная скорость движения по новой объездной трассе вокруг Симферополя составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны.

Строительство юго-восточного обхода Симферополя
8 из 12

Расчетная скорость движения по новой объездной трассе вокруг Симферополя составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крым. Посёлок Научное. Наблюдение солнечного затмения. Следующее подобное явление в России можно будет увидеть только через 8 лет.

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
9 из 12

Крым. Посёлок Научное. Наблюдение солнечного затмения. Следующее подобное явление в России можно будет увидеть только через 8 лет.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Парящую землянику собирают в Крыму круглый год, последний урожай ожидается в канун Нового года.

Выращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района
10 из 12

Парящую землянику собирают в Крыму круглый год, последний урожай ожидается в канун Нового года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В этом сезоне Никитский ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые. Селекционеры также приготовили дебют 30 новых сортов.

Цветение хризантем в ботаническом саду Крымского федерального университета
11 из 12

В этом сезоне Никитский ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые. Селекционеры также приготовили дебют 30 новых сортов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А тем временем и в ноябре в Крыму ожидается мягкая, очень красивая золотая осень. Это прогнозируют синоптики.

Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета
12 из 12

А тем временем и в ноябре в Крыму ожидается мягкая, очень красивая золотая осень. Это прогнозируют синоптики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 12

"Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - вспоминает Светлану Бабаеву пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 12

Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

© РИА Новости
3 из 12

Власти заявили, что Крымский мост будет восстановлен в самые короткие сроки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 12

Строители сразу же приступили к ремонту пролетов моста. А проект восстановления железнодорожной ветки будет готов уже в начале ноября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 12

Поврежденные в результате теракта пролеты демонтируют к концу декабря. На металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 12

Грузовые авто на Керченской паромной переправе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 12

Боевое слаживание подразделений мобилизованных в ходе частичной мобилизации перед отправкой в зону СВО.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 12

Расчетная скорость движения по новой объездной трассе вокруг Симферополя составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 12

Крым. Посёлок Научное. Наблюдение солнечного затмения. Следующее подобное явление в России можно будет увидеть только через 8 лет.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 12

Парящую землянику собирают в Крыму круглый год, последний урожай ожидается в канун Нового года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 12

В этом сезоне Никитский ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые. Селекционеры также приготовили дебют 30 новых сортов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 12

А тем временем и в ноябре в Крыму ожидается мягкая, очень красивая золотая осень. Это прогнозируют синоптики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:06
Луч Светы останется в каждом из нас
ФотолентыФотоКрымСельское хозяйствоКрымский мостЧастичная мобилизацияКерченская паромная переправаРемонт и строительство дорог в КрымуХерсонская область
 
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