https://crimea.ria.ru/20221031/kakim-byl-oktyabr-2022-v-fotoobektive-ria-novosti-krym-1125173006.html

Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым

Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым

В этом году октябрь для РИА Новости Крым ознаменовался черной датой. 28 октября трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T19:45

2022-10-31T19:45

2022-10-31T20:59

фотоленты

фото

крым

сельское хозяйство

крымский мост

частичная мобилизация

керченская паромная переправа

ремонт и строительство дорог в крыму

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125124262_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e200f87d6289926b68614b0843a870a4.jpg

В этом году октябрь для РИА Новости Крым ознаменовался черной датой. 28 октября трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева. А субботнее утро 8 октября стало шоком для всей России - гордость страны, Крымский мост, подвергся теракту. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь и были повреждены железнодорожные пути. В кратчайший срок было организовано движение паромов и автомобили пошли по оставшимся целым полосам. А уже ко второй декаде октября на Крымский мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, которые изготовили в рекордные сроки - всего 1 218 тонн. В Крыму продолжается частичная мобилизация, план по которой на полуострове, как заявил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов, еще не выполнен, и завершится до 1 ноября.Тем временем на полуострове продолжается эпоха больших строек. Активно возводят Юго-восточный обход вокруг Симферополя. Главгосэкспертиза одобрила второй этап обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Он соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма, его общая длина - 25,2 км.25 октября в Крыму, как и во всем Северной полушарии Земли, наблюдали за вторым и последним в этом году солнечным затмением. Научное наблюдение было организовано в обсерватории РАН в поселке научный Бахчисарайского района. Хорошая погода радовала крымчан и гостей полуострова. Именно поэтому сладкой должна быть одна из крымских диковин - так называемая парящая земляника, которую круглогодично выращивают фермеры полуострова.К концу октября в Никитском ботаническом саду традиционно открылся ежегодный бал хризантем. Сейчас цветут мелкие, бордюрные хризантемы, но уже в начале ноября можно будет увидеть большие цветы на высоких стеблях - апофеоз бала. И погода этому поспособствует: ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать 20 градусов, обещают метеорологи.

https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html

крым

крымский мост

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, крым, сельское хозяйство, крымский мост, частичная мобилизация, керченская паромная переправа, ремонт и строительство дорог в крыму, херсонская область