https://crimea.ria.ru/20221027/v-nikitskom-botanicheskom-sadu-otkrylsya-bal-khrizantem-chto-zhdet-gostey-1125108102.html

В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей

В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей - РИА Новости Крым, 27.10.2022

В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей

В Никитском ботаническом саду открылся ежегодный бал хризантем. Гостей ждут традиционные сорта и новинки, выбор королевы и принцессы бала, новые фотозоны и... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T11:22

2022-10-27T11:22

2022-10-27T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду открылся ежегодный бал хризантем. Гостей ждут традиционные сорта и новинки, выбор королевы и принцессы бала, новые фотозоны и оригинальные панно из цветов, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая отделом цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.Всего в этом сезоне ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые, представляющие наибольший интерес для публики. Селекционеры приготовили дебют 30 новых сортов, среди них пять – новинки иностранной селекции."У нас представлена практически вся цветовая палитра в осенних красках. Единственное, над чем до сих пор колдуют ученые, – это голубая и синяя хризантемы. Определенные подвижки в этой области уже сделали японцы. Что касается трендов, то сейчас в топе зеленые соцветья хризантем", – поделилась биолог.Никитский ботсад привлекает посетителей и к выбору названия для новых сортов. Из последних – это "Брызги шампанского" и "Веселая дама".

https://crimea.ria.ru/20221025/rassvet-i-lunnaya-serenada-chem-v-etom-godu-udivit-krymskiy-bal-khrizantem-1125084878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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