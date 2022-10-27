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В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей
В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей - РИА Новости Крым, 27.10.2022
В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей
В Никитском ботаническом саду открылся ежегодный бал хризантем. Гостей ждут традиционные сорта и новинки, выбор королевы и принцессы бала, новые фотозоны и... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T11:22
2022-10-27T11:22
2022-10-27T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду открылся ежегодный бал хризантем. Гостей ждут традиционные сорта и новинки, выбор королевы и принцессы бала, новые фотозоны и оригинальные панно из цветов, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая отделом цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.Всего в этом сезоне ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые, представляющие наибольший интерес для публики. Селекционеры приготовили дебют 30 новых сортов, среди них пять – новинки иностранной селекции."У нас представлена практически вся цветовая палитра в осенних красках. Единственное, над чем до сих пор колдуют ученые, – это голубая и синяя хризантемы. Определенные подвижки в этой области уже сделали японцы. Что касается трендов, то сейчас в топе зеленые соцветья хризантем", – поделилась биолог.Никитский ботсад привлекает посетителей и к выбору названия для новых сортов. Из последних – это "Брызги шампанского" и "Веселая дама".
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В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей
Панно с Крымом и платье королевы: в Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем
11:22 27.10.2022 (обновлено: 11:23 27.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду открылся ежегодный бал хризантем. Гостей ждут традиционные сорта и новинки, выбор королевы и принцессы бала, новые фотозоны и оригинальные панно из цветов, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая отделом цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
"В конце октября в Крыму первыми распускаются мелкоцветковые хризантемы, позже к ним присоединяются крупноцветковые. Поэтому увидеть все цветение сразу будет сложно, оно продлится до конца ноября по нашим прогнозам. В этом году мы порадуем посетителей новинками. Это оформленные фотозоны, платье королевы и панно с Крымом. Все выполнено из мелкоцветущих хризантем, они наиболее подходят для декорирования", – рассказала Вера Зыкова.
Всего в этом сезоне ботсад представит 500 сортов хризантем, из них 200 – крупноцветковые, представляющие наибольший интерес для публики. Селекционеры приготовили дебют 30 новых сортов, среди них пять – новинки иностранной селекции.
"У нас представлена практически вся цветовая палитра в осенних красках. Единственное, над чем до сих пор колдуют ученые, – это голубая и синяя хризантемы. Определенные подвижки в этой области уже сделали японцы. Что касается трендов, то сейчас в топе зеленые соцветья хризантем", – поделилась биолог.
Никитский ботсад привлекает посетителей и к выбору названия для новых сортов. Из последних – это "Брызги шампанского" и "Веселая дама".