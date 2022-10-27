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Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221027/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-odobreno-stroitelstvo-vtorogo-etapa-1125109344.html
Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа
Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа
Главгосэкспертиза одобрила второй этап обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Он соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T12:21
2022-10-27T12:21
дороги крыма
симферополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза одобрила второй этап обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Он соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что общая длина обхода Симферополя составит 25,2 км. Из них около 15 км строят в рамках первого этапа. Длина второго этапа составляет около 9,4 км. Участок строительства расположен на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района.Расчетная скорость движения по трассе составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны, на участке обхода - две эстакады и два путепровода, газопроводы высокого и низкого давления вынесут. Также в рамках второго этапа построят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, площадки под размещение вышек сотовой связи. Застройщиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма, генеральный проектировщик – АО "ВАД".Ранее сообщалось, что строительство первого этапа юго-восточного обхода Симферополя обошлось в 15 млрд рублей. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
https://crimea.ria.ru/20221021/lnr-poluchit-ot-sevastopolya-5-mln-rubley-na-podgotovku-dorog-k-zime-1125021587.html
https://crimea.ria.ru/20220328/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-pervyy-etap-otsenili-v-15-mlrd-rubley-1122783161.html
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дороги крыма, симферополь, крым
Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа

Эксперты одобрили смету второго этапа строительства объездной дороги Симферополя

12:21 27.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭкскаватор
Экскаватор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза одобрила второй этап обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Он соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма, сообщается на сайте ведомства.
"Из двух вариантов трассы обхода Симферополя на основе сравнительного анализа был выбран наиболее выгодный экономически", – сказано на сайте Главгосэкспертизы.
Отмечается, что общая длина обхода Симферополя составит 25,2 км. Из них около 15 км строят в рамках первого этапа. Длина второго этапа составляет около 9,4 км. Участок строительства расположен на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района.
Расчетная скорость движения по трассе составит 100 км/ч, вдоль обочин появятся шумозащитные экраны, на участке обхода - две эстакады и два путепровода, газопроводы высокого и низкого давления вынесут. Также в рамках второго этапа построят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, площадки под размещение вышек сотовой связи. Застройщиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма, генеральный проектировщик – АО "ВАД".
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Ранее сообщалось, что строительство первого этапа юго-восточного обхода Симферополя обошлось в 15 млрд рублей. Дорога обеспечит транзитное движение в обход Симферополя и перераспределение транспортных потоков в направлении Алушты, разгружая участок существующей автомобильной дороги на участке от Симферополя в Перевальное, а также улично-дорожную сеть крымской столицы. Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
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