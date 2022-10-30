https://crimea.ria.ru/20221030/pogoda-v-krymu-v-nachale-noyabrya--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1125136848.html

Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС

Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС

Ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать +18…20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T18:04

2022-10-30T18:04

2022-10-30T18:04

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать +18…20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Однако уже со вторника, 1 ноября, небо прояснится и на сцену синоптической карты выйдет антициклон. Он принесет в Крым солнечную и сравнительно теплую погоду."Много солнца, никаких осадков. И если в понедельник немного посвежеет, ночью +2…7 и днем +10…15, то уже к среде будет +13…18. И начиная с четверга начнется усиление прогрева – ночью ожидается +4…10, а в дневные часы до +15…20 градусов, что на несколько градусов выше, чем должно быть по всем многолетним климатическим наблюдениям", - заключил Тишковец.

https://crimea.ria.ru/20221016/zemlyu-nakroet-chereda-magnitnykh-bur-1124913673.html

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2022

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