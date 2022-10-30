Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221030/pogoda-v-krymu-v-nachale-noyabrya--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1125136848.html
Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС
Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС
Ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать +18…20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T18:04
2022-10-30T18:04
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125124284_0:82:1629:998_1920x0_80_0_0_6ecacc90e271ba45ca26dc0c3af1d83c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать +18…20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Однако уже со вторника, 1 ноября, небо прояснится и на сцену синоптической карты выйдет антициклон. Он принесет в Крым солнечную и сравнительно теплую погоду."Много солнца, никаких осадков. И если в понедельник немного посвежеет, ночью +2…7 и днем +10…15, то уже к среде будет +13…18. И начиная с четверга начнется усиление прогрева – ночью ожидается +4…10, а в дневные часы до +15…20 градусов, что на несколько градусов выше, чем должно быть по всем многолетним климатическим наблюдениям", - заключил Тишковец.
https://crimea.ria.ru/20221016/zemlyu-nakroet-chereda-magnitnykh-bur-1124913673.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125124284_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_53e83a156b21301eb22570e63e953953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС

Центр погоды ФОБОС пообещал в Крыму 20-градусное тепло

18:04 30.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ноябрь в Крыму стартует с теплой и сухой погоды, столбики термометров будут достигать +18…20 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Понедельник будет самым ненастным днем в предстоящую неделю, прошумят локальные скоротечные дожди. Ветер западных и северо-западных румбов 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, днем +12…17 градусов", - рассказал он.
Однако уже со вторника, 1 ноября, небо прояснится и на сцену синоптической карты выйдет антициклон. Он принесет в Крым солнечную и сравнительно теплую погоду.
"Много солнца, никаких осадков. И если в понедельник немного посвежеет, ночью +2…7 и днем +10…15, то уже к среде будет +13…18. И начиная с четверга начнется усиление прогрева – ночью ожидается +4…10, а в дневные часы до +15…20 градусов, что на несколько градусов выше, чем должно быть по всем многолетним климатическим наблюдениям", - заключил Тишковец.
Вспышка на Солнце
16 октября, 19:57
Землю накроет череда магнитных бурь
Радио "Спутник в Крыму"КрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Главные события и заявления дня: 30 октября
19:44Ребенка травят в школе: как распознать и что делать
19:12Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
18:48Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму
18:04Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС
17:37Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде
17:13"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
16:49Поездки в Крым подешевели на четверть
16:23Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО
16:03Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
15:29Лавров высказался о "ядерной" Польше
15:21Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
15:00ВС РФ разгромили центр подготовки сил спецопераций ВСУ под Николаевом
14:27"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность
14:03Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года
13:46В очереди на паромы в Крым стоят 600 грузовиков
13:25Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи
12:59Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт
12:38Керченская паромная переправа: обстановка в воскресенье
12:02Энергодар обесточен после обстрелов ВСУ
Лента новостейМолния