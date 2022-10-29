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"Грязная" бомба и удар по Балаклавской ТЭС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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"Грязная" бомба и удар по Балаклавской ТЭС: топ новостей недели
"Грязная" бомба и удар по Балаклавской ТЭС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.10.2022
"Грязная" бомба и удар по Балаклавской ТЭС: топ новостей недели
Чем грозит применение "грязной" бомбы, что случилось на Балаклавской ТЭС, когда Крым исполнит план по частичной мобилизации, ждать ли роста цен в Крыму после... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T15:25
2022-10-29T15:25
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Чем грозит применение "грязной" бомбы, что случилось на Балаклавской ТЭС, когда Крым исполнит план по частичной мобилизации, ждать ли роста цен в Крыму после ограничения провоза грузов через Керченский пролив, что решил суд по делу владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…узнавали, что такое "грязная бомба""Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.По словам экспертов, в качестве "начинки" для "грязной" бомбы Украина может использовать что угодно, в чем есть хоть немного радиации. От элементов медтехники до хранилища ядерных отходов.…следили за работой ПВОВ ночь на 27 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия на станцию сотрудников МЧС, работники ТЭС справились с возгоранием самостоятельно. Трансформатор получил минимальные повреждения, никто не пострадал, электроснабжение региона нарушено не было. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, средства радиолокационной защиты сбили беспилотник с траектории и он не достиг своей цели.…продолжали ждать повестокПлан по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва, который стартует с 1 ноября, заявил на этой неделе врио военного комиссара РК Евгений Кутузов."Призыв продолжается, мы еще не выполнили задание, которое спланировали. Оно близится к завершению и к началу призыва, я думаю, мы справимся", - сообщил Кутузов.…выясняли ценовые перспективыЧтобы не допустить дефицита и неконтролируемого роста цен в Крыму, власти республики, Краснодарского края и Минтранс РФ на этой неделе приняли решение разделить грузопоток. Согласно подписанному губернатором Вениамином Кондратьевым постановлению, грузы, которые не имеют военного назначения и не относятся к группе социально значимых, должны доставляться только по сухопутному маршруту.С полуночи среды 26 октября через паромную переправу доставляются только продукты с ограниченным сроком годности: фрукты, овощи, молочка, мясо, рыба, а также другие продукты, перевозка которых требует соблюдения температурного режима. По мнению властей, это поможет не допустить дефицита и роста цен на полуострове.…следили за судьбой ЗубковаВ четверг в социальных сетях появилась информация о том, что владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, так как Верховный суд Крыма отменил прежний приговор. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердила супруга Зубкова.В июле суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-vozmozhnye-stsenarii-ispolzovaniya-ukrainoy-gryaznoy-bomby-1125143018.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости, общество
"Грязная" бомба и удар по Балаклавской ТЭС: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

15:25 29.10.2022
 
© РИА Новости КрымБалаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Чем грозит применение "грязной" бомбы, что случилось на Балаклавской ТЭС, когда Крым исполнит план по частичной мобилизации, ждать ли роста цен в Крыму после ограничения провоза грузов через Керченский пролив, что решил суд по делу владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели:
…узнавали, что такое "грязная бомба"
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.
По словам экспертов, в качестве "начинки" для "грязной" бомбы Украина может использовать что угодно, в чем есть хоть немного радиации. От элементов медтехники до хранилища ядерных отходов.
Люди в камуфляже - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 16:36
Названы возможные сценарии использования Украиной "грязной" бомбы
…следили за работой ПВО
В ночь на 27 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия на станцию сотрудников МЧС, работники ТЭС справились с возгоранием самостоятельно. Трансформатор получил минимальные повреждения, никто не пострадал, электроснабжение региона нарушено не было. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, средства радиолокационной защиты сбили беспилотник с траектории и он не достиг своей цели.
…продолжали ждать повесток
План по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва, который стартует с 1 ноября, заявил на этой неделе врио военного комиссара РК Евгений Кутузов.
"Призыв продолжается, мы еще не выполнили задание, которое спланировали. Оно близится к завершению и к началу призыва, я думаю, мы справимся", - сообщил Кутузов.
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Вчера, 17:26
Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена
…выясняли ценовые перспективы
Чтобы не допустить дефицита и неконтролируемого роста цен в Крыму, власти республики, Краснодарского края и Минтранс РФ на этой неделе приняли решение разделить грузопоток. Согласно подписанному губернатором Вениамином Кондратьевым постановлению, грузы, которые не имеют военного назначения и не относятся к группе социально значимых, должны доставляться только по сухопутному маршруту.
С полуночи среды 26 октября через паромную переправу доставляются только продукты с ограниченным сроком годности: фрукты, овощи, молочка, мясо, рыба, а также другие продукты, перевозка которых требует соблюдения температурного режима. По мнению властей, это поможет не допустить дефицита и роста цен на полуострове.
…следили за судьбой Зубкова
В четверг в социальных сетях появилась информация о том, что владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, так как Верховный суд Крыма отменил прежний приговор. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердила супруга Зубкова.
В июле суд в Крыму приговорил директора парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы из-за нападения тигра на ребенка в сентябре прошлого года.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
10:19
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
 
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