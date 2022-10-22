https://crimea.ria.ru/20221022/zapreschennye-metody-voyny-i-kakhovskaya-ges-top-novostey-nedeli-1125036740.html

Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели

Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели

Заявление Суровикина о запрещенных методах войны на Херсонщине, угроза подрыва Каховской ГЭС украинскими боевиками, обстановка на Херсонском направлении, удары... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T18:11

2022-10-22T18:11

2022-10-22T18:11

специальная военная операция рф на украине

новости

владимир путин (политик)

украина

военное положение в новых регионах россии

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Заявление Суровикина о запрещенных методах войны на Херсонщине, угроза подрыва Каховской ГЭС украинскими боевиками, обстановка на Херсонском направлении, удары ВС РФ по украинским объектам энергетики и военного управления, военное положение в новых регионах. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели…слушали Суровикина18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что киевский режим может применить запрещенные методы войны, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.Такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Он добавил, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством. В этой связи российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области.…выясняли, к чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭСЖилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр, пояснил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне он объявил о перемещении людей на левый берег Днепра.…оценивали обстановку на Херсонском направлении19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ перешли в наступление в Херсонской области, а направлении Новая Каменка – Берислав. ВС РФ продолжают удерживать линию обороны.…считали удары по украинским объектам энергетикиВ течение недели Вооруженные силы РФ наносили удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Также российские военные уничтожили станцию правительственной связи Украины. В офисе Зеленского ситуацию с энергетикой в стране назвали критической.…выясняли, что такое военное положениеВоенное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. В зоне военного положения может быть введен комендантский час, проведена эвакуация граждан и важных объектов хозяйственного, общественного или культурного назначения, усилена охрана важных объектов и введена цензура в сфере коммуникаций. Ограничения, связанные с военным положением, делятся на две группы: общие и те, которые касаются непосредственно конкретных регионов.На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе введен средний уровень реагирования.

https://crimea.ria.ru/20221021/zachem-vsu-byut-po-dambe-kakhovskoy-ges---mnenie-1125019505.html

https://crimea.ria.ru/20221021/smogut-li-vs-rf-otrazit-nastuplenie-na-kherson--mnenie-1125020701.html

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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