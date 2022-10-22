Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Заявление Суровикина о запрещенных методах войны на Херсонщине, угроза подрыва Каховской ГЭС украинскими боевиками, обстановка на Херсонском направлении, удары ВС РФ по украинским объектам энергетики и военного управления, военное положение в новых регионах. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели
…слушали Суровикина
18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что киевский режим может применить запрещенные методы войны, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.
Такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Он добавил, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством. В этой связи российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области.
…выясняли, к чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС
Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр, пояснил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне он объявил о перемещении людей на левый берег Днепра.
Вчера, 11:50Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
…оценивали обстановку на Херсонском направлении
19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ перешли в наступление в Херсонской области, а направлении Новая Каменка – Берислав. ВС РФ продолжают удерживать линию обороны.
…считали удары по украинским объектам энергетики
В течение недели Вооруженные силы РФ наносили удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Также российские военные уничтожили станцию правительственной связи Украины. В офисе Зеленского ситуацию с энергетикой в стране назвали критической.
…выясняли, что такое военное положение
Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. В зоне военного положения может быть введен комендантский час, проведена эвакуация граждан и важных объектов хозяйственного, общественного или культурного назначения, усилена охрана важных объектов и введена цензура в сфере коммуникаций. Ограничения, связанные с военным положением, делятся на две группы: общие и те, которые касаются непосредственно конкретных регионов.
На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе введен средний уровень реагирования.
19 октября, 14:48Военное положение: что ждет россиян в случае его введения