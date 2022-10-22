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Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели
Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели
Заявление Суровикина о запрещенных методах войны на Херсонщине, угроза подрыва Каховской ГЭС украинскими боевиками, обстановка на Херсонском направлении, удары... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T18:11
2022-10-22T18:11
специальная военная операция рф на украине
новости
владимир путин (политик)
украина
военное положение в новых регионах россии
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Заявление Суровикина о запрещенных методах войны на Херсонщине, угроза подрыва Каховской ГЭС украинскими боевиками, обстановка на Херсонском направлении, удары ВС РФ по украинским объектам энергетики и военного управления, военное положение в новых регионах. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели…слушали Суровикина18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что киевский режим может применить запрещенные методы войны, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.Такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.Он добавил, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством. В этой связи российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области.…выясняли, к чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭСЖилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр, пояснил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне он объявил о перемещении людей на левый берег Днепра.…оценивали обстановку на Херсонском направлении19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ перешли в наступление в Херсонской области, а направлении Новая Каменка – Берислав. ВС РФ продолжают удерживать линию обороны.…считали удары по украинским объектам энергетикиВ течение недели Вооруженные силы РФ наносили удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Также российские военные уничтожили станцию правительственной связи Украины. В офисе Зеленского ситуацию с энергетикой в стране назвали критической.…выясняли, что такое военное положениеВоенное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. В зоне военного положения может быть введен комендантский час, проведена эвакуация граждан и важных объектов хозяйственного, общественного или культурного назначения, усилена охрана важных объектов и введена цензура в сфере коммуникаций. Ограничения, связанные с военным положением, делятся на две группы: общие и те, которые касаются непосредственно конкретных регионов.На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе введен средний уровень реагирования.
https://crimea.ria.ru/20221021/zachem-vsu-byut-po-dambe-kakhovskoy-ges---mnenie-1125019505.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, новости, владимир путин (политик), украина, военное положение в новых регионах россии, херсонская область
Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:11 22.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Заявление Суровикина о запрещенных методах войны на Херсонщине, угроза подрыва Каховской ГЭС украинскими боевиками, обстановка на Херсонском направлении, удары ВС РФ по украинским объектам энергетики и военного управления, военное положение в новых регионах. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели
…слушали Суровикина
18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что киевский режим может применить запрещенные методы войны, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.
Такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Он добавил, что в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством. В этой связи российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области.
…выясняли, к чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС
Жилью на островах и в новых районах Херсона в случае разрушения шлюзов Каховской ГЭС угрожает подтопление, так как вода там может подняться на метр, пояснил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне он объявил о перемещении людей на левый берег Днепра.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:50
Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
…оценивали обстановку на Херсонском направлении
19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ перешли в наступление в Херсонской области, а направлении Новая Каменка – Берислав. ВС РФ продолжают удерживать линию обороны.
…считали удары по украинским объектам энергетики
В течение недели Вооруженные силы РФ наносили удары по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Также российские военные уничтожили станцию правительственной связи Украины. В офисе Зеленского ситуацию с энергетикой в стране назвали критической.
Связист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 14:10Радио "Спутник в Крыму"
Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
…выясняли, что такое военное положение
Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. В зоне военного положения может быть введен комендантский час, проведена эвакуация граждан и важных объектов хозяйственного, общественного или культурного назначения, усилена охрана важных объектов и введена цензура в сфере коммуникаций. Ограничения, связанные с военным положением, делятся на две группы: общие и те, которые касаются непосредственно конкретных регионов.
На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе введен средний уровень реагирования.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 14:48
Военное положение: что ждет россиян в случае его введения
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеНовостиВладимир Путин (политик)УкраинаВоенное положение в новых регионах РоссииХерсонская область
 
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Заголовок открываемого материала
18:11Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели
17:52ВСУ выпустили по жилым районам Новой Каховки 10 снарядов HIMARS и "Ольха"
17:19Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
17:04Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды
16:47Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
16:30На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией
16:06Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
15:49Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области
15:38Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым
15:14В Херсонесе школьники попробуют себя в профессии археолога и реставратора
14:59Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации
14:41Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область
14:32Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях
14:22Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове
14:09Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края
13:51Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
13:39Ветер усилится: прогноз ФОБОС для района Керченской переправы
13:14Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште
12:57"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений от взрывов в субботу
12:56Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
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