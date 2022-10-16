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Главные события и заявления дня: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Главные события и заявления дня: 16 октября
Главные события и заявления дня: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Главные события и заявления дня: 16 октября
ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине. Кремль заявил, что НАТО де-факто участвует в украинском конфликте. В Белоруссии... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T20:06
2022-10-16T20:06
главное за день
в мире
происшествия
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине. Кремль заявил, что НАТО де-факто участвует в украинском конфликте. В Белоруссии предотвращена серия терактов. При ударе по администрации Донецка пострадали четыре человека. Ракета-носитель "Ангара" выведена на целевую орбиту. Киев сменил планы по захвату ЗАЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВС РФ по украинским объектамВооруженные силы РФ нанесли ряд ударов по украинским объектам военного управления и системы энергетики, все назначенные цели поражены. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.В этот же день областные администрации Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областей, Харьквоскаая мэрия, а также власти Киева и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявили воздушную тревогу.Заявление ПесковаНесмотря на фактическое участие НАТО в конфликте на Украине, потенциал РФ позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Предотвращение терактов в БелоруссииВ Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек. По данным телеканала "Беларусь 1", они были завербованы беглой оппозицией и действовали по инструкциям, в соответствии с которыми должны были организовать серию терактов в стране. Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Белорусские правоохранители назвали подготовку атак проектом западных спецслужб.Обстрел здания донецкой администрацииВ Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя. Обстрел предположительно велся из HIMARS.Запуск "Ангары"ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара 1.2" с космодрома Плесецк, космический аппарат выведен на целевую орбиту. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560", с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все системы функционируют в штатном режиме.Новые планы Киева по захвату ЗАЭСУкраинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища: в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область), предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, смена тактики связна с рядом провальных попыток форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища.
https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, в мире, происшествия, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Главные события и заявления дня: 16 октября

Главные события и заявления воскресенья, 16 октября

20:06 16.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание городской администрации в центре Донецка после удара ВСУ
Здание городской администрации в центре Донецка после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине. Кремль заявил, что НАТО де-факто участвует в украинском конфликте. В Белоруссии предотвращена серия терактов. При ударе по администрации Донецка пострадали четыре человека. Ракета-носитель "Ангара" выведена на целевую орбиту. Киев сменил планы по захвату ЗАЭС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары ВС РФ по украинским объектам
Вооруженные силы РФ нанесли ряд ударов по украинским объектам военного управления и системы энергетики, все назначенные цели поражены. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
В этот же день областные администрации Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областей, Харьквоскаая мэрия, а также власти Киева и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявили воздушную тревогу.
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
14:18
ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине
Заявление Пескова
Несмотря на фактическое участие НАТО в конфликте на Украине, потенциал РФ позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца", - сказал Песков.
Предотвращение терактов в Белоруссии
В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек. По данным телеканала "Беларусь 1", они были завербованы беглой оппозицией и действовали по инструкциям, в соответствии с которыми должны были организовать серию терактов в стране.
Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Белорусские правоохранители назвали подготовку атак проектом западных спецслужб.
Обстрел здания донецкой администрации
В Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя. Обстрел предположительно велся из HIMARS.
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Донецка
12:54
При ударе по администрации Донецка пострадали четыре человека
Запуск "Ангары"
ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара 1.2" с космодрома Плесецк, космический аппарат выведен на целевую орбиту. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560", с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все системы функционируют в штатном режиме.
Новые планы Киева по захвату ЗАЭС
Украинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища: в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область), предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, смена тактики связна с рядом провальных попыток форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
17:57
Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов
 
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20:06Главные события и заявления дня: 16 октября
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