https://crimea.ria.ru/20221016/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-oktyabrya-1124916973.html

Главные события и заявления дня: 16 октября

Главные события и заявления дня: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Главные события и заявления дня: 16 октября

ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине. Кремль заявил, что НАТО де-факто участвует в украинском конфликте. В Белоруссии... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T20:06

2022-10-16T20:06

2022-10-16T20:06

главное за день

в мире

происшествия

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/10/1124917175_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_7eb680042df31d5f9d5bb73bb3bfdee2.jpg

СИМЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине. Кремль заявил, что НАТО де-факто участвует в украинском конфликте. В Белоруссии предотвращена серия терактов. При ударе по администрации Донецка пострадали четыре человека. Ракета-носитель "Ангара" выведена на целевую орбиту. Киев сменил планы по захвату ЗАЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВС РФ по украинским объектамВооруженные силы РФ нанесли ряд ударов по украинским объектам военного управления и системы энергетики, все назначенные цели поражены. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.В этот же день областные администрации Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областей, Харьквоскаая мэрия, а также власти Киева и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявили воздушную тревогу.Заявление ПесковаНесмотря на фактическое участие НАТО в конфликте на Украине, потенциал РФ позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Предотвращение терактов в БелоруссииВ Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек. По данным телеканала "Беларусь 1", они были завербованы беглой оппозицией и действовали по инструкциям, в соответствии с которыми должны были организовать серию терактов в стране. Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Белорусские правоохранители назвали подготовку атак проектом западных спецслужб.Обстрел здания донецкой администрацииВ Донецке после очередного обстрела украинскими боевиками одна из ракет попала в здание городской администрации. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя. Обстрел предположительно велся из HIMARS.Запуск "Ангары"ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара 1.2" с космодрома Плесецк, космический аппарат выведен на целевую орбиту. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560", с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все системы функционируют в штатном режиме.Новые планы Киева по захвату ЗАЭСУкраинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища: в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область), предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, смена тактики связна с рядом провальных попыток форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища.

https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html

https://crimea.ria.ru/20221016/pri-udare-po-administratsii-donetska-postradali-chetyre-cheloveka-1124912544.html

https://crimea.ria.ru/20221016/kiev-izmenil-plan-zakhvata-zaes--rogov-1124916610.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, происшествия, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине