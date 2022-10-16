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Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов
Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов
Украинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T17:57
2022-10-16T17:57
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он отметил, что ранее ВСУ пытались форсировать Днепр со стороны Никополя, Марганца и Беленького. Но после многократных провалов изменили планы."Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру", — сказал политик РИА Новости.Он указал, что украинские войска сосредоточили силы в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область).На неделе российская армия дважды пресекала попытки ВСУ прорвать линию фронта в Запорожской области. Так, неудачей и большим количеством потерь обернулась для украинских военных попытка прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. Такая же участь ждала украинский десант при попытке высадиться после форсирования Днепра в районе ЗАЭС. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, противник потерял порядка 30 человек.
https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов

Рогов: ВСУ выбрали новое место форсирования Днепра для новых попыток захвата ЗАЭС

17:57 16.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он отметил, что ранее ВСУ пытались форсировать Днепр со стороны Никополя, Марганца и Беленького. Но после многократных провалов изменили планы.
Река - Днепр в районе города Олешки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 13:07
Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС
"Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру", — сказал политик РИА Новости.
Он указал, что украинские войска сосредоточили силы в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область).
"Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков", — утверждает Рогов.
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 18:38
Киев планирует затопить Запорожскую АЭС – власти региона
На неделе российская армия дважды пресекала попытки ВСУ прорвать линию фронта в Запорожской области. Так, неудачей и большим количеством потерь обернулась для украинских военных попытка прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. Такая же участь ждала украинский десант при попытке высадиться после форсирования Днепра в районе ЗАЭС. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, противник потерял порядка 30 человек.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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17:57Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов
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