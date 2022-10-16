https://crimea.ria.ru/20221016/kiev-izmenil-plan-zakhvata-zaes--rogov-1124916610.html

Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов

Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов

Украинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T17:57

2022-10-16T17:57

2022-10-16T17:57

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска сосредоточили силы для прорыва на Запорожскую АЭС в западной части Каховского водохранилища. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он отметил, что ранее ВСУ пытались форсировать Днепр со стороны Никополя, Марганца и Беленького. Но после многократных провалов изменили планы."Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру", — сказал политик РИА Новости.Он указал, что украинские войска сосредоточили силы в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область).На неделе российская армия дважды пресекала попытки ВСУ прорвать линию фронта в Запорожской области. Так, неудачей и большим количеством потерь обернулась для украинских военных попытка прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. Такая же участь ждала украинский десант при попытке высадиться после форсирования Днепра в районе ЗАЭС. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, противник потерял порядка 30 человек.

https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html

https://crimea.ria.ru/20221005/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-zatopleniem-zaporozhskoy-aes--vlasti-regiona-1124729697.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)