https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-nato-uzhe-de-fakto-vlezla-v-ukrainskiy-konflikt-1124914439.html

Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт

Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт

Несмотря на то, что НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, потенциал России позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T15:13

2022-10-16T15:13

2022-10-16T15:13

специальная военная операция рф на украине

нато

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, потенциал России позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, это внесло "дополнительную нагрузку", но Россия сможет продолжить спецоперацию и в этих условиях."Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", - добавил Песков.

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-predupredil-o-posledstviyakh-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-1124890655.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, нато, дмитрий песков