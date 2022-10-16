https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-nato-uzhe-de-fakto-vlezla-v-ukrainskiy-konflikt-1124914439.html
Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт
Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт
Несмотря на то, что НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, потенциал России позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T15:13
2022-10-16T15:13
2022-10-16T15:13
специальная военная операция рф на украине
нато
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, потенциал России позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, это внесло "дополнительную нагрузку", но Россия сможет продолжить спецоперацию и в этих условиях."Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", - добавил Песков.
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-predupredil-o-posledstviyakh-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-1124890655.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, нато, дмитрий песков
Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт
Песков: НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, но СВО будет доведена до конца
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, потенциал России позволяет продолжать спецоперацию, она будет доведена до конца. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, это внесло "дополнительную нагрузку", но Россия сможет продолжить спецоперацию и в этих условиях.
"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", - добавил Песков.