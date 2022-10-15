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Главные события и заявления дня: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Главные события и заявления дня: 15 октября
Главные события и заявления дня: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Главные события и заявления дня: 15 октября
Поражение критической инфраструктуры в Киевской области. Попытка наступления ВСУ под Херсоном. Российские военные в Белоруссии. Заявление Китая по Тайваню... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T20:10
2022-10-15T20:10
главное за день
крым
крымский мост
марат хуснуллин
специальная военная операция рф на украине
белгородская область
китай
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Поражение критической инфраструктуры в Киевской области. Попытка наступления ВСУ под Херсоном. Российские военные в Белоруссии. Заявление Китая по Тайваню. Уничтожение десанта ВСУ. Обстрел нефтебазы в Белгородской области. Обстановка на Крымском мосту и Керченской паромной переправе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Тяжелые разрушения"В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго".Энергообеспечение нарушено в Киеве и центральном регионе. В компании предупредили жителей о возможности использования графиков аварийный отключений и призвали экономить электроэнергию.Попытка наступления ВСУВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.Позже он сообщил, что контрнаступление, которое попытались начать ВСУ, свелось к артобстрелам. Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в БелоруссиюВ Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск.Решение о создании такое группировки было "принято и реализуется в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси" и продиктовано "непрекращающейся активностью в приграничных с Белоруссией районах", напомнили в Минобороны республики.В Китае сделали заявлениеКитай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.При этом он подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.Разгром десанта ВСУ в бухте Каховского водохранилищаВооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области, сообщили в Минобороны.Также уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец. В Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол, а также подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.Очередной обстрел Белгородской областиВ Белгородской области в результате попадания снаряда ВСУ загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.Спустя некоторое время пожар потушили, сейчас ликвидируют последствия.На Крымском мосту усилили пролетыНа Крымском мосту укрепили пролетные строения на левой стороне, испытания прошли успешно. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Хуснуллин также заявил, что полностью ремонт Крымского моста закончат до конца года.Керченская паромная переправа не работает из-за ветра &gt;&gt;
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крымский мост
белгородская область
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главное за день, крым, крымский мост, марат хуснуллин, специальная военная операция рф на украине, белгородская область, китай, белоруссия
Главные события и заявления дня: 15 октября

Главные события и заявления субботы, 15 октября

20:10 15.10.2022
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
Пожар на нефтебазе в Белгородской области из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Поражение критической инфраструктуры в Киевской области. Попытка наступления ВСУ под Херсоном. Российские военные в Белоруссии. Заявление Китая по Тайваню. Уничтожение десанта ВСУ. Обстрел нефтебазы в Белгородской области. Обстановка на Крымском мосту и Керченской паромной переправе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Тяжелые разрушения"

В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго".
Энергообеспечение нарушено в Киеве и центральном регионе. В компании предупредили жителей о возможности использования графиков аварийный отключений и призвали экономить электроэнергию.

Попытка наступления ВСУ

ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
Позже он сообщил, что контрнаступление, которое попытались начать ВСУ, свелось к артобстрелам.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
12:19
Маск заявил о смертельной опасности для Starlink на Украине

Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию

В Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск.
Решение о создании такое группировки было "принято и реализуется в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси" и продиктовано "непрекращающейся активностью в приграничных с Белоруссией районах", напомнили в Минобороны республики.

В Китае сделали заявление

Китай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.
При этом он подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.

Разгром десанта ВСУ в бухте Каховского водохранилища

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
08:03Радио "Спутник в Крыму"
Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты
Вооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", – перечислили в ведомстве.
Также уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец. В Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол, а также подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.

Очередной обстрел Белгородской области

В Белгородской области в результате попадания снаряда ВСУ загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Спустя некоторое время пожар потушили, сейчас ликвидируют последствия.

На Крымском мосту усилили пролеты

На Крымском мосту укрепили пролетные строения на левой стороне, испытания прошли успешно. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Хорошая новость с Крымского моста <...> закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!" – говорится в сообщении вице-премьера в телеграм.
Хуснуллин также заявил, что полностью ремонт Крымского моста закончат до конца года.
Керченская паромная переправа не работает из-за ветра >>
Стоянка для грузовиков в неработающем аэропорту Керчи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи
 
Главное за деньКрымКрымский мостМарат ХуснуллинСпециальная военная операция РФ на УкраинеБелгородская областьКитайБелоруссия
 
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Заголовок открываемого материала
20:10Главные события и заявления дня: 15 октября
19:26Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы
19:02Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели
18:46Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек
18:28Керченская паромная переправа не работает из-за ветра
18:07В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи
17:38Российским блогерам предложили разработать этический кодекс
17:10На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти
16:58Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра
16:43Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
16:19На Крымском мосту усилили пролеты автомобильной части - Хуснуллин
15:55Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО
15:26Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ
14:49В Севастополе работает ПВО
14:40ВС РФ уничтожили ракеты HARM в небе над Каховской ГЭС
14:27Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища
14:14В Китае сделали заявление по Тайваню
13:26В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу
12:45Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧП
12:30Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию
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