https://crimea.ria.ru/20221015/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-oktyabrya-1124907344.html

Главные события и заявления дня: 15 октября

Главные события и заявления дня: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Главные события и заявления дня: 15 октября

Поражение критической инфраструктуры в Киевской области. Попытка наступления ВСУ под Херсоном. Российские военные в Белоруссии. Заявление Китая по Тайваню... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T20:10

2022-10-15T20:10

2022-10-15T20:10

главное за день

крым

крымский мост

марат хуснуллин

специальная военная операция рф на украине

белгородская область

китай

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Поражение критической инфраструктуры в Киевской области. Попытка наступления ВСУ под Херсоном. Российские военные в Белоруссии. Заявление Китая по Тайваню. Уничтожение десанта ВСУ. Обстрел нефтебазы в Белгородской области. Обстановка на Крымском мосту и Керченской паромной переправе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Тяжелые разрушения"В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго".Энергообеспечение нарушено в Киеве и центральном регионе. В компании предупредили жителей о возможности использования графиков аварийный отключений и призвали экономить электроэнергию.Попытка наступления ВСУВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.Позже он сообщил, что контрнаступление, которое попытались начать ВСУ, свелось к артобстрелам. Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в БелоруссиюВ Белоруссию прибыли первые военные эшелоны Вооруженных сил России, входящие в региональную группировку войск.Решение о создании такое группировки было "принято и реализуется в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси" и продиктовано "непрекращающейся активностью в приграничных с Белоруссией районах", напомнили в Минобороны республики.В Китае сделали заявлениеКитай не исключает возможности применить силу в отношении сторонников независимости Тайваня, которые вмешиваются в вопрос как извне, так и внутри страны. Об этом на пресс-конференции перед открытием 20-го съезда компартии Китая заявил официальный представитель съезда КПК Сунь Ели.При этом он подчеркнул, что силовые методы воздействия ни в коем случае не будут направлены против жителей Тайваня, поскольку цель Пекина заключается в сохранении перспективы мирного воссоединения острова с материковой частью страны.Разгром десанта ВСУ в бухте Каховского водохранилищаВооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области, сообщили в Минобороны.Также уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец. В Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол, а также подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.Очередной обстрел Белгородской областиВ Белгородской области в результате попадания снаряда ВСУ загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.Спустя некоторое время пожар потушили, сейчас ликвидируют последствия.На Крымском мосту усилили пролетыНа Крымском мосту укрепили пролетные строения на левой стороне, испытания прошли успешно. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Хуснуллин также заявил, что полностью ремонт Крымского моста закончат до конца года.Керченская паромная переправа не работает из-за ветра >>

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https://crimea.ria.ru/20221015/vozmozhen-li-proryv-damby-dneprogesa-i-kakhovskoy-ges-ukrainoy--eksperty-1124880935.html

https://crimea.ria.ru/20221015/v-ozhidanii-paroma-kak-zhivut-dalnoboyschiki-v-kerchi-1124904286.html

крым

крымский мост

белгородская область

китай

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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