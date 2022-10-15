https://crimea.ria.ru/20221015/v-kieve-tyazhelye-razrusheniya-kriticheskoy-infrastruktury--ukrenergo-1124900990.html

В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго

В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго - РИА Новости Крым, 15.10.2022

В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго

В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T10:58

2022-10-15T10:58

2022-10-15T10:58

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго".ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области >>Отмечается, что объект был поражен в результате российского удара, осуществленного утром 15 октября."В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжелые разрушения", – говорится в сообщении.В офисе президента Украины также призвали "максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии"."Будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи", – предупредил замруководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграм.Ранее утром 15 октября о ракетном ударе на Киевщине сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. В телеграм-канале городской администрации Киева также появилось сообщение о воздушной тревоге в Киеве.Также о воздушной тревоге в связи ночными атаками дронов и утренними ударами ракет со стороны ВС РФ в субботу утром сообщил глава Запорожской обладминистрации Александр Старух. По его словам, в результате ударов в Запорожье разрушены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, возникли пожары.Кроме того, ряд украинских СМИ сообщили о воздушной тревоге в Волынской, Ровненской и Тернопольской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении части объектов, разрушенных в результате ударов Вооруженных сил России.

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украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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