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В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго
В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго
В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T10:58
2022-10-15T10:58
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго".ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области &gt;&gt;Отмечается, что объект был поражен в результате российского удара, осуществленного утром 15 октября."В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжелые разрушения", – говорится в сообщении.В офисе президента Украины также призвали "максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии"."Будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи", – предупредил замруководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграм.Ранее утром 15 октября о ракетном ударе на Киевщине сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. В телеграм-канале городской администрации Киева также появилось сообщение о воздушной тревоге в Киеве.Также о воздушной тревоге в связи ночными атаками дронов и утренними ударами ракет со стороны ВС РФ в субботу утром сообщил глава Запорожской обладминистрации Александр Старух. По его словам, в результате ударов в Запорожье разрушены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, возникли пожары.Кроме того, ряд украинских СМИ сообщили о воздушной тревоге в Волынской, Ровненской и Тернопольской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении части объектов, разрушенных в результате ударов Вооруженных сил России.
https://crimea.ria.ru/20221011/deystvuyuschie-aes-ukrainy-spravka-1124819854.html
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-veroyatnost-novykh-massirovannykh-udarov-po-ukraine-1124889567.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
В Киеве "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры – Укрэнерго

Укрэнерго: в Киевской области "тяжелые разрушения" критической инфраструктуры

10:58 15.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В результате удара ВС РФ в Киевской области поражена критическая инфраструктура, о "тяжелых разрушениях" на объекте сообщили в компании "Укрэнерго".
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области >>
Отмечается, что объект был поражен в результате российского удара, осуществленного утром 15 октября.
"В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжелые разрушения", – говорится в сообщении.
Согласно информации, энергообеспечение нарушено в Киеве и центральном регионе. В компании предупредили жителей о возможности использования графиков аварийный отключений и призвали экономить электроэнергию, для чего выключать "лишнее освещение" и перенести стирку с использованием техники на ночное время.
В офисе президента Украины также призвали "максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии".
"Будем иметь осложнения и придется снова доставать свечи", – предупредил замруководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграм.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
11 октября, 13:22
Действующие АЭС Украины. Справка
Ранее утром 15 октября о ракетном ударе на Киевщине сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. В телеграм-канале городской администрации Киева также появилось сообщение о воздушной тревоге в Киеве.
Также о воздушной тревоге в связи ночными атаками дронов и утренними ударами ракет со стороны ВС РФ в субботу утром сообщил глава Запорожской обладминистрации Александр Старух. По его словам, в результате ударов в Запорожье разрушены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, возникли пожары.
Кроме того, ряд украинских СМИ сообщили о воздушной тревоге в Волынской, Ровненской и Тернопольской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении части объектов, разрушенных в результате ударов Вооруженных сил России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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