https://crimea.ria.ru/20221015/zelenskiy-zayavil-o-vosstanovlenii-chasti-obektov-energosistemy-ukrainy-1124900741.html
Зеленский заявил о восстановлении части объектов энергосистемы Украины
Зеленский заявил о восстановлении части объектов энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Зеленский заявил о восстановлении части объектов энергосистемы Украины
Пятнадцать объектов энергосистемы Украины из числа пострадавших во время ударов ВС РФ восстановлено. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T10:18
2022-10-15T10:18
2022-10-15T10:21
украина
владимир зеленский (президент украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Пятнадцать объектов энергосистемы Украины из числа пострадавших во время ударов ВС РФ восстановлено. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский."Пятнадцать объектов <...> уже восстановлены полностью", – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.Вооруженные силы России 10 октября и 11 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружием наземного, морского и воздушного базирования.Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.14 октября российский лидер оценил вероятность новых массированных ударов по Украине, подчеркнув, что "из 29 объектов 7 не были поражены так, как это планировало Министерство обороны, добавив, что ВС РФ "добирают эти объекты постепенно". Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за два дня, 10 и 11 октября, ВС РФ вывели из строя около 30% энергетической инфраструктуры страны.
https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html
https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), специальная военная операция рф на украине
Зеленский заявил о восстановлении части объектов энергосистемы Украины
Зеленский: восстановлено 15 объектов энергосистемы, пострадавших в результате обстрела
10:18 15.10.2022 (обновлено: 10:21 15.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Пятнадцать объектов энергосистемы Украины из числа пострадавших во время ударов ВС РФ восстановлено. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
"Пятнадцать объектов <...> уже восстановлены полностью", – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.
По его словам, техническая возможность подачи электричества восстановлена в большинстве регионов Украины, но в некоторых городах и районах продолжают применяться графики "стабилизационных отключений". Зеленский в очередной раз призвал население снизить энергопотребление в пиковые часы для снижения нагрузки на энергосистему страны, отметив, что это также "элемент защиты".
Вооруженные силы России 10 октября и 11 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружием наземного, морского и воздушного базирования.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.
14 октября российский лидер оценил вероятность новых массированных ударов по Украине
, подчеркнув, что "из 29 объектов 7 не были поражены так, как это планировало Министерство обороны, добавив, что ВС РФ "добирают эти объекты постепенно".
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за два дня, 10 и 11 октября, ВС РФ вывели из строя около 30% энергетической инфраструктуры страны.