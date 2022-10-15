https://crimea.ria.ru/20221015/zelenskiy-zayavil-o-vosstanovlenii-chasti-obektov-energosistemy-ukrainy-1124900741.html

Зеленский заявил о восстановлении части объектов энергосистемы Украины

Зеленский заявил о восстановлении части объектов энергосистемы Украины - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Зеленский заявил о восстановлении части объектов энергосистемы Украины

Пятнадцать объектов энергосистемы Украины из числа пострадавших во время ударов ВС РФ восстановлено. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T10:18

2022-10-15T10:18

2022-10-15T10:21

украина

владимир зеленский (президент украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Пятнадцать объектов энергосистемы Украины из числа пострадавших во время ударов ВС РФ восстановлено. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский."Пятнадцать объектов <...> уже восстановлены полностью", – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.Вооруженные силы России 10 октября и 11 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружием наземного, морского и воздушного базирования.Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.14 октября российский лидер оценил вероятность новых массированных ударов по Украине, подчеркнув, что "из 29 объектов 7 не были поражены так, как это планировало Министерство обороны, добавив, что ВС РФ "добирают эти объекты постепенно". Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за два дня, 10 и 11 октября, ВС РФ вывели из строя около 30% энергетической инфраструктуры страны.

https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html

https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), специальная военная операция рф на украине