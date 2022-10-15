https://crimea.ria.ru/20221015/aviatsiya-unichtozhila-desant-vsu-v-bukhte-kakhovskogo-vodokhranilischa-1124903442.html
Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища
Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища
Вооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T14:27
2022-10-15T14:27
2022-10-15T14:27
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец. Помимо этого, в Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол, а также подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.Кроме того, отражены попытки противника наступать на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях."На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. <...> На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены", – говорится в сводке.Ударами ВС РФ уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР (Константиновка, Федоровка), а также Харьковской (Глушковка, Купянск) и Херсонской (Новая Калуга) областях.
https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", херсонская область, запорожская область
Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища
Минобороны: ВС РФ уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", – перечислили в ведомстве.
Также российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец. Помимо этого, в Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол, а также подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.
Кроме того, отражены попытки противника наступать на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.
"На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. <...> На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены", – говорится в сводке.
Ударами ВС РФ уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР (Константиновка, Федоровка), а также Харьковской (Глушковка, Купянск) и Херсонской (Новая Калуга) областях.