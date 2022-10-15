https://crimea.ria.ru/20221015/aviatsiya-unichtozhila-desant-vsu-v-bukhte-kakhovskogo-vodokhranilischa-1124903442.html

Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища

Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Авиация уничтожила десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища

Вооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T14:27

2022-10-15T14:27

2022-10-15T14:27

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец. Помимо этого, в Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол, а также подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции.Кроме того, отражены попытки противника наступать на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях."На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. <...> На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены", – говорится в сводке.Ударами ВС РФ уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР (Константиновка, Федоровка), а также Харьковской (Глушковка, Купянск) и Херсонской (Новая Калуга) областях.

https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", херсонская область, запорожская область