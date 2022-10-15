https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html
В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ
В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ
ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T11:59
2022-10-15T11:59
2022-10-15T12:35
херсонская область
новые регионы россии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, цель украинских военных – закрепиться на правом берегу Днепра.Он напомнил, что жители правобережной части Херсонской области могут "позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых".Ранее в связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Сальдо вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.Новая реальность новых территорий >>Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо >>
https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html
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херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине
В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: ВСУ пытаются начать наступление
11:59 15.10.2022 (обновлено: 12:35 15.10.2022)