https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html

В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ

В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2022

В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ

ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T11:59

2022-10-15T11:59

2022-10-15T12:35

херсонская область

новые регионы россии

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, цель украинских военных – закрепиться на правом берегу Днепра.Он напомнил, что жители правобережной части Херсонской области могут "позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых".Ранее в связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Сальдо вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.Новая реальность новых территорий >>Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо >>

https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

херсонская область

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине