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В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ
В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ
ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T11:59
2022-10-15T12:35
херсонская область
новые регионы россии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, цель украинских военных – закрепиться на правом берегу Днепра.Он напомнил, что жители правобережной части Херсонской области могут "позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых".Ранее в связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Сальдо вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.Новая реальность новых территорий &gt;&gt;Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html
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херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине
В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: ВСУ пытаются начать наступление

11:59 15.10.2022 (обновлено: 12:35 15.10.2022)
 
© РИА Новости КрымБойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области
Бойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, цель украинских военных – закрепиться на правом берегу Днепра.
"Пока ничего жесткого не наблюдаем, но смотрим, как в течение дня будут события развиваться", — сказал Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что жители правобережной части Херсонской области могут "позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых".
Ранее в связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Сальдо вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.
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