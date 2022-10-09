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Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели
Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели
Взрыв на Крымском мосту, одобрение договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, заявка Киева на членство в НАТО и чем это грозит России, нехватка... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T21:01
2022-10-09T21:01
крым
главное за день
чп на крымском мосту
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Взрыв на Крымском мосту, одобрение договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, заявка Киева на членство в НАТО и чем это грозит России, нехватка снаряжения для мобилизованных и поиск виновных, прослушка в телефонах россиян и нехватка медиков в Севастополе. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…отменяли поездки по Крымскому мостуУтром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Однако разрушения оказались не критичными. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя уже после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.Кроме того Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.…радовались воссоединению2 октября Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. 3 числа договоры ратифицировала Госдума, 4-го получено одобрение Совета Федерации. А 5 октября договоры подписал президент России Владимир Путин.…выясняли последствия вступления Украины в НАТО, если этот случитсяВступление Украины в НАТО, даже если оно произойдет в ускоренном порядке, не несет дополнительных угроз и не способно отразиться ни на политике России, ни на действиях самого НАТО. Такое мнение на этой неделе выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.По его словам, если Украина войдет в НАТО, гипотетически она может рассчитывать на помощь других членов Альянса, которая, однако, не предполагает однозначного военного вмешательства. Это участие может быть разным, и ,если говорить объективно, то НАТО и сегодня оказывает помощь Киеву без всякого членства. Евсеев подчеркнул, что еще ни разу НАТО "не принимала никого, кто находился в условиях вооруженного конфликта".…искали виновных в нехватке снаряжения для мобилизованныхВоенная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом 5 октября заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он заявил, что был убежден в том, что Генеральный штаб проводил необходимые расчеты и всех, кого было решено призвать на СВО, есть чем обеспечить. Но если появляются проблемы – "надо проводить разбирательства".…опасались прослушкиСтопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться, это может свидетельствовать о лишнем "ухе", предупредил на этой неделе ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Еще один косвенный признак: когда вы попадаете в зону Wi-Fi, аппарат начинает греться. Это может быть синхронизация фотографий, а может быть и то, что куда-то на сторону отправляются ваши данные.…не могли попасть на прием к севастопольским врачамОколо 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем, сообщил на этой неделе директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов. По словам Денисова, из 43 ординаторов в городе работают четверо. Из 340 принятых на работу врачей первичного звена, уволились 270 человек. Серьезная проблема как с врачами, так и с кадрами среднего звена. В скорой помощи ситуация схожая. Штат заполнен на 2/3, при этом врачи и медсестры вынуждены оказывать неотложную помощь в поликлиниках из-за нехватки специалистов.
https://crimea.ria.ru/20221009/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-gotovyat-k-zapusku-esche-dva-paroma-1124793639.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, главное за день, чп на крымском мосту, общество, новости
Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

21:01 09.10.2022
 
© РИА Новости . Елена Иванова / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Елена Иванова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Взрыв на Крымском мосту, одобрение договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, заявка Киева на членство в НАТО и чем это грозит России, нехватка снаряжения для мобилизованных и поиск виновных, прослушка в телефонах россиян и нехватка медиков в Севастополе. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели:
…отменяли поездки по Крымскому мосту
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Однако разрушения оказались не критичными. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя уже после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
Кроме того Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
Керченская паромная переправа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
16:28
На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
…радовались воссоединению
2 октября Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. 3 числа договоры ратифицировала Госдума, 4-го получено одобрение Совета Федерации. А 5 октября договоры подписал президент России Владимир Путин.
…выясняли последствия вступления Украины в НАТО, если этот случится
Вступление Украины в НАТО, даже если оно произойдет в ускоренном порядке, не несет дополнительных угроз и не способно отразиться ни на политике России, ни на действиях самого НАТО. Такое мнение на этой неделе выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
По его словам, если Украина войдет в НАТО, гипотетически она может рассчитывать на помощь других членов Альянса, которая, однако, не предполагает однозначного военного вмешательства. Это участие может быть разным, и ,если говорить объективно, то НАТО и сегодня оказывает помощь Киеву без всякого членства. Евсеев подчеркнул, что еще ни разу НАТО "не принимала никого, кто находился в условиях вооруженного конфликта".
…искали виновных в нехватке снаряжения для мобилизованных
Военная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом 5 октября заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он заявил, что был убежден в том, что Генеральный штаб проводил необходимые расчеты и всех, кого было решено призвать на СВО, есть чем обеспечить. Но если появляются проблемы – "надо проводить разбирательства".
…опасались прослушки
Стопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться, это может свидетельствовать о лишнем "ухе", предупредил на этой неделе ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Еще один косвенный признак: когда вы попадаете в зону Wi-Fi, аппарат начинает греться. Это может быть синхронизация фотографий, а может быть и то, что куда-то на сторону отправляются ваши данные.
…не могли попасть на прием к севастопольским врачам
Около 80% работающих медиков в Севастополе уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем, сообщил на этой неделе директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов. По словам Денисова, из 43 ординаторов в городе работают четверо. Из 340 принятых на работу врачей первичного звена, уволились 270 человек. Серьезная проблема как с врачами, так и с кадрами среднего звена. В скорой помощи ситуация схожая. Штат заполнен на 2/3, при этом врачи и медсестры вынуждены оказывать неотложную помощь в поликлиниках из-за нехватки специалистов.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
12:54
Кто на самом деле виноват в конфликте на Украине — заявление Трампа
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21:31Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
21:01Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели
20:34Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
19:59Главные события и заявления дня: 9 октября
19:11"Бабье лето" принесет в Крым 20-градусное тепло
18:58Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
18:42Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО
18:19Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан
17:41Часть Белогорского района на три дня останется без воды
17:23Туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту
17:05Двадцать улиц Симферополя останутся без света на два дня
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16:28На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
15:47Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ
15:40ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица
15:19ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам — Минобороны
14:32Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди
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