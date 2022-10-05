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Кто ответит за нехватку снаряжения для мобилизованных в РФ
Кто ответит за нехватку снаряжения для мобилизованных в РФ - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Кто ответит за нехватку снаряжения для мобилизованных в РФ
Военная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T17:58
2022-10-05T17:58
2022-10-05T17:58
частичная мобилизация
государственная дума рф
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом в эфире Соловьев Live заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.21 сентября в России согласно указу президента была объявлена частичная мобилизация. В Минобороны заявили, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов.По словам Картаполова, он был убежден в том, что Генеральный штаб проводил необходимые расчеты и всех, кого было решено призвать на СВО, есть чем обеспечить, и Минобороны в этом "твердо уверено".Но если появляются проблемы – "надо проводить разбирательства".Картаполов подчеркнул, что все мобилизованные должны быть обеспечены и вооружены всем необходимым.Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра >>Ранее, 27 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов во время проводов первой группы резервистов из Крыма и Севастополя на полигоны перед отправкой в зону СВО сообщил, что для обеспечения всеми необходимыми средствами защиты достигнуты "нужные договоренности с коммерческими структурами и банками" и "все необходимое, включая экипировку и средства связи, уже ждет отправки".Позже глава Крыма назвал дату, когда мобилизованным будут переданы закупленные современные средства индивидуальной защиты: бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья.
https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация, государственная дума рф, министерство обороны рф, армия и флот
Кто ответит за нехватку снаряжения для мобилизованных в РФ
Картаполов призвал найти виновных в нехватке экипировки у мобилизованных
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом в эфире Соловьев Live заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
21 сентября в России согласно указу президента была объявлена частичная мобилизация. В Минобороны заявили, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов.
По словам Картаполова, он был убежден в том, что Генеральный штаб проводил необходимые расчеты и всех, кого было решено призвать на СВО, есть чем обеспечить, и Минобороны в этом "твердо уверено".
Но если появляются проблемы – "надо проводить разбирательства".
"Деньги выделялись. Мы, когда обсуждали бюджет в прошлом году, я спросил представителя Минобороны: "Бюджет обеспечивает все ваши потребности?" Ответ: "Да". Теперь возникают вопросы. Должна работать военная прокуратура. Должны быть названы ответственные за это", – сказал Картаполов, отвечая на вопрос, как так произошло, что обеспечением резервистов сегодня озабочено гражданское общество.
Картаполов подчеркнул, что все мобилизованные должны быть обеспечены и вооружены всем необходимым.
Ранее, 27 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов во время проводов первой группы резервистов из Крыма и Севастополя на полигоны перед отправкой в зону СВО сообщил, что для обеспечения всеми необходимыми средствами защиты достигнуты "нужные договоренности с коммерческими структурами и банками" и "все необходимое, включая экипировку и средства связи, уже ждет отправки".
Позже глава Крыма назвал дату, когда мобилизованным будут переданы закупленные современные средства индивидуальной защиты
: бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья.