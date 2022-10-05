https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html

Кто ответит за нехватку снаряжения для мобилизованных в РФ

Кто ответит за нехватку снаряжения для мобилизованных в РФ - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Кто ответит за нехватку снаряжения для мобилизованных в РФ

Военная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T17:58

2022-10-05T17:58

2022-10-05T17:58

частичная мобилизация

государственная дума рф

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом в эфире Соловьев Live заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.21 сентября в России согласно указу президента была объявлена частичная мобилизация. В Минобороны заявили, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов.По словам Картаполова, он был убежден в том, что Генеральный штаб проводил необходимые расчеты и всех, кого было решено призвать на СВО, есть чем обеспечить, и Минобороны в этом "твердо уверено".Но если появляются проблемы – "надо проводить разбирательства".Картаполов подчеркнул, что все мобилизованные должны быть обеспечены и вооружены всем необходимым.Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра >>Ранее, 27 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов во время проводов первой группы резервистов из Крыма и Севастополя на полигоны перед отправкой в зону СВО сообщил, что для обеспечения всеми необходимыми средствами защиты достигнуты "нужные договоренности с коммерческими структурами и банками" и "все необходимое, включая экипировку и средства связи, уже ждет отправки".Позже глава Крыма назвал дату, когда мобилизованным будут переданы закупленные современные средства индивидуальной защиты: бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья.

https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, государственная дума рф, министерство обороны рф, армия и флот