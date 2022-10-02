https://crimea.ria.ru/20221002/chem-rf-i-ee-novym-regionam-ugrozhaet-vstuplenie-ukrainy-v-nato--ekspert-1124687532.html

Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт

Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт

Вступление Украины в НАТО, даже если оно произойдет в ускоренном порядке и Альянс будет рассматривать новые регионы РФ как территорию, подконтрольную Киеву, не... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T03:32

2022-10-02T03:32

2022-10-02T03:32

украина

нато

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вступление Украины в НАТО, даже если оно произойдет в ускоренном порядке и Альянс будет рассматривать новые регионы РФ как территорию, подконтрольную Киеву, не несет дополнительных угроз и не способно отразиться ни на политике России, ни на действиях самого НАТО. Свою позицию РИА Новости Крым аргументировал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.30 сентября сразу после подписания в Кремле договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.По словам Евсеева, если Украина войдет в НАТО и против нее будет совершена агрессия, то гипотетически она может рассчитывать на помощь других членов Альянса, которая, однако, не предполагает однозначного военного вмешательства.Если же говорить конкретно о коллективной обороне, которая "подключается" в случае нападения на одну из стран-членов НАТО, то эта формула неприменима к Украине, поскольку на ее территории давно идут боевые действия. "Она уже в условиях войны", – сказал эксперт.Он отметил, что еще ни разу НАТО "не принимала никого, кто находился в условиях вооруженного конфликта". Если же это все-таки произойдет, США и Альянс будут рассматривать четыре новых региона России как часть Украины, а войска НАТО станут бряцать оружием, то они успеют дойти только до польско-украинской границы. "Это до НАТО доведено", – заметил эксперт."Чтобы не было ввода войск НАТО, как раз и было заявлено о возможности применить тактическое ядерное оружие. В соответствии с военной доктриной РФ есть условие, при котором оно может быть применено – в случае массового нападения на Россию вооруженных сил НАТО. <...> Что вы думаете, мы будем ждать, пока они до линии фронта дойдут, до границ наших? Нет. Это будет не на территории Донбасса, и даже не в непосредственной близости к новым субъектам России – это будет там, где они (войска НАТО – ред.) перейдут границу, то есть скорее всего в Западной Украине. Почему? Потому что это будет воспринято как агрессия против РФ, и применение ТЯО является как раз превентивной мерой, чтобы ее остановить", – пояснил Евсеев.Эксперт подчеркнул, что применение тактического оружия – крайняя мера. И отметил, что считает такой расклад событий все же маловероятным, поскольку в конечном счете подобные вещи могут привести к еще более запутанным сценариям и большой катастрофе. Это хорошо понимают все.Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым и может найти положительный отклик в Альянсе, несмотря на то, что Украина не соответствует критериям, по которым страну могут принять.

https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html

https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html

украина

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

украина, нато, мнения