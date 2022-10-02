Рейтинг@Mail.ru
Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221002/chem-rf-i-ee-novym-regionam-ugrozhaet-vstuplenie-ukrainy-v-nato--ekspert-1124687532.html
Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт
Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт
Вступление Украины в НАТО, даже если оно произойдет в ускоренном порядке и Альянс будет рассматривать новые регионы РФ как территорию, подконтрольную Киеву, не... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T03:32
2022-10-02T03:32
украина
нато
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111757/30/1117573095_0:199:2933:1848_1920x0_80_0_0_e1eb9af15bf03775171bc013544c0464.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вступление Украины в НАТО, даже если оно произойдет в ускоренном порядке и Альянс будет рассматривать новые регионы РФ как территорию, подконтрольную Киеву, не несет дополнительных угроз и не способно отразиться ни на политике России, ни на действиях самого НАТО. Свою позицию РИА Новости Крым аргументировал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.30 сентября сразу после подписания в Кремле договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.По словам Евсеева, если Украина войдет в НАТО и против нее будет совершена агрессия, то гипотетически она может рассчитывать на помощь других членов Альянса, которая, однако, не предполагает однозначного военного вмешательства.Если же говорить конкретно о коллективной обороне, которая "подключается" в случае нападения на одну из стран-членов НАТО, то эта формула неприменима к Украине, поскольку на ее территории давно идут боевые действия. "Она уже в условиях войны", – сказал эксперт.Он отметил, что еще ни разу НАТО "не принимала никого, кто находился в условиях вооруженного конфликта". Если же это все-таки произойдет, США и Альянс будут рассматривать четыре новых региона России как часть Украины, а войска НАТО станут бряцать оружием, то они успеют дойти только до польско-украинской границы. "Это до НАТО доведено", – заметил эксперт."Чтобы не было ввода войск НАТО, как раз и было заявлено о возможности применить тактическое ядерное оружие. В соответствии с военной доктриной РФ есть условие, при котором оно может быть применено – в случае массового нападения на Россию вооруженных сил НАТО. &lt;...&gt; Что вы думаете, мы будем ждать, пока они до линии фронта дойдут, до границ наших? Нет. Это будет не на территории Донбасса, и даже не в непосредственной близости к новым субъектам России – это будет там, где они (войска НАТО – ред.) перейдут границу, то есть скорее всего в Западной Украине. Почему? Потому что это будет воспринято как агрессия против РФ, и применение ТЯО является как раз превентивной мерой, чтобы ее остановить", – пояснил Евсеев.Эксперт подчеркнул, что применение тактического оружия – крайняя мера. И отметил, что считает такой расклад событий все же маловероятным, поскольку в конечном счете подобные вещи могут привести к еще более запутанным сценариям и большой катастрофе. Это хорошо понимают все.Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым и может найти положительный отклик в Альянсе, несмотря на то, что Украина не соответствует критериям, по которым страну могут принять.
https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html
https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111757/30/1117573095_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_306388117c9c0a4a53c071812b65c913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, нато, мнения
Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт

Эксперт оценил угрозы для новых регионов РФ в случае вступления Украины в НАТО

03:32 02.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Вступление Украины в НАТО, даже если оно произойдет в ускоренном порядке и Альянс будет рассматривать новые регионы РФ как территорию, подконтрольную Киеву, не несет дополнительных угроз и не способно отразиться ни на политике России, ни на действиях самого НАТО. Свою позицию РИА Новости Крым аргументировал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
30 сентября сразу после подписания в Кремле договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
По словам Евсеева, если Украина войдет в НАТО и против нее будет совершена агрессия, то гипотетически она может рассчитывать на помощь других членов Альянса, которая, однако, не предполагает однозначного военного вмешательства.
"Участие может быть разным. Можно прислать туалетную бумагу, а не оружие. И если говорить объективно, то ее и сегодня НАТО поддерживает без всякого членства", – заметил Евсеев.
Если же говорить конкретно о коллективной обороне, которая "подключается" в случае нападения на одну из стран-членов НАТО, то эта формула неприменима к Украине, поскольку на ее территории давно идут боевые действия. "Она уже в условиях войны", – сказал эксперт.
Он отметил, что еще ни разу НАТО "не принимала никого, кто находился в условиях вооруженного конфликта".
Если же это все-таки произойдет, США и Альянс будут рассматривать четыре новых региона России как часть Украины, а войска НАТО станут бряцать оружием, то они успеют дойти только до польско-украинской границы. "Это до НАТО доведено", – заметил эксперт.
"Чтобы не было ввода войск НАТО, как раз и было заявлено о возможности применить тактическое ядерное оружие. В соответствии с военной доктриной РФ есть условие, при котором оно может быть применено – в случае массового нападения на Россию вооруженных сил НАТО. <...> Что вы думаете, мы будем ждать, пока они до линии фронта дойдут, до границ наших? Нет. Это будет не на территории Донбасса, и даже не в непосредственной близости к новым субъектам России – это будет там, где они (войска НАТО – ред.) перейдут границу, то есть скорее всего в Западной Украине. Почему? Потому что это будет воспринято как агрессия против РФ, и применение ТЯО является как раз превентивной мерой, чтобы ее остановить", – пояснил Евсеев.
Президент РФ В. Путин
21 сентября, 09:55
Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
Эксперт подчеркнул, что применение тактического оружия – крайняя мера. И отметил, что считает такой расклад событий все же маловероятным, поскольку в конечном счете подобные вещи могут привести к еще более запутанным сценариям и большой катастрофе. Это хорошо понимают все.
"Никто не отсидится ни за океанами, ни за проливами. А будет ли Украина к этому моменту членом НАТО или вступит в организацию сторонников НЛО – это все равно, так как абсолютно никак не влияет и не повлияет на позицию Российской Федерации".
Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым и может найти положительный отклик в Альянсе, несмотря на то, что Украина не соответствует критериям, по которым страну могут принять.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:15
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
 
УкраинаНАТОМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:32Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт
00:01Резкая смена погоды: прогноз для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
19:59Главные события и заявления дня: 1 октября
19:15Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды
18:45Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт
18:10ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено
18:07"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта
17:25Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки
17:15В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
17:04Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
15:42Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу
15:25"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию
15:1413 взрывов: украинские войска начали артобстрел Энергодара – власти
15:10Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу
14:58Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота
13:48Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели
12:34Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
11:49Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС
11:39Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым
Лента новостейМолния