https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1124679045.html
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым, так как США заинтересованы в... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T17:45
2022-09-30T17:45
2022-09-30T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым, так как США заинтересованы в продолжении разжигания конфликта на территории Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов."Этого следовало ожидать. Американцы, которые дергают за ниточки Зеленского, они в общем-то абсолютно не заинтересованы в том, чтобы между нашими народами и странами был достигнут какой-то компромисс. Они, наоборот, заинтересованы в максимальном разжигании пожара войны и конфликтности", — пояснил эксперт.По его словам, вероятность вступления Украины в альянс есть. Несмотря на то, что Украина не попадает в список стран, которые могли бы на это претендовать."Если говорит о порядке вступления в североатлантический альянс — их взять не должны. Если говорить о следовании букве закона — никоим образом Украина не попадает в число тех государств, которые могли бы претендовать на вступление в НАТО. Другое дело, мы видим, что сейчас Запад попирает и международные нормы, совершенно не стесняясь. Поэтому им ничего не стоит поправить свой же устав, который был написан достаточно давно и по большому счету под организацию антироссийского альянса", — предположил Шатилов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
https://crimea.ria.ru/20220930/ukraina-podaet-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-v-uskorennom-poryadke-1124678407.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
украина, нато, в мире, политика, мнения, авторы
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
"Этого следовало ожидать" — эксперт о заявлении Украины о вступлении в НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым, так как США заинтересованы в продолжении разжигания конфликта на территории Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
"Этого следовало ожидать. Американцы, которые дергают за ниточки Зеленского, они в общем-то абсолютно не заинтересованы в том, чтобы между нашими народами и странами был достигнут какой-то компромисс. Они, наоборот, заинтересованы в максимальном разжигании пожара войны и конфликтности", — пояснил эксперт.
По его словам, вероятность вступления Украины в альянс есть. Несмотря на то, что Украина не попадает в список стран, которые могли бы на это претендовать.
"Если говорит о порядке вступления в североатлантический альянс — их взять не должны. Если говорить о следовании букве закона — никоим образом Украина не попадает в число тех государств, которые могли бы претендовать на вступление в НАТО. Другое дело, мы видим, что сейчас Запад попирает и международные нормы, совершенно не стесняясь. Поэтому им ничего не стоит поправить свой же устав, который был написан достаточно давно и по большому счету под организацию антироссийского альянса", — предположил Шатилов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.