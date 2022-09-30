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Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым, так как США заинтересованы в... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T17:45
2022-09-30T17:45
украина
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в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым, так как США заинтересованы в продолжении разжигания конфликта на территории Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов."Этого следовало ожидать. Американцы, которые дергают за ниточки Зеленского, они в общем-то абсолютно не заинтересованы в том, чтобы между нашими народами и странами был достигнут какой-то компромисс. Они, наоборот, заинтересованы в максимальном разжигании пожара войны и конфликтности", — пояснил эксперт.По его словам, вероятность вступления Украины в альянс есть. Несмотря на то, что Украина не попадает в список стран, которые могли бы на это претендовать."Если говорит о порядке вступления в североатлантический альянс — их взять не должны. Если говорить о следовании букве закона — никоим образом Украина не попадает в число тех государств, которые могли бы претендовать на вступление в НАТО. Другое дело, мы видим, что сейчас Запад попирает и международные нормы, совершенно не стесняясь. Поэтому им ничего не стоит поправить свой же устав, который был написан достаточно давно и по большому счету под организацию антироссийского альянса", — предположил Шатилов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
https://crimea.ria.ru/20220930/ukraina-podaet-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-v-uskorennom-poryadke-1124678407.html
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Сергей Жабин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, нато, в мире, политика, мнения, авторы
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО

"Этого следовало ожидать" — эксперт о заявлении Украины о вступлении в НАТО

17:45 30.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подписании экстренной заявки о вступлении страны в НАТО было ожидаемым, так как США заинтересованы в продолжении разжигания конфликта на территории Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
"Этого следовало ожидать. Американцы, которые дергают за ниточки Зеленского, они в общем-то абсолютно не заинтересованы в том, чтобы между нашими народами и странами был достигнут какой-то компромисс. Они, наоборот, заинтересованы в максимальном разжигании пожара войны и конфликтности", — пояснил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский
17:05
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
По его словам, вероятность вступления Украины в альянс есть. Несмотря на то, что Украина не попадает в список стран, которые могли бы на это претендовать.
"Если говорит о порядке вступления в североатлантический альянс — их взять не должны. Если говорить о следовании букве закона — никоим образом Украина не попадает в число тех государств, которые могли бы претендовать на вступление в НАТО. Другое дело, мы видим, что сейчас Запад попирает и международные нормы, совершенно не стесняясь. Поэтому им ничего не стоит поправить свой же устав, который был написан достаточно давно и по большому счету под организацию антироссийского альянса", — предположил Шатилов.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
28 сентября, 03:32
Украинский вариант: пойдет ли НАТО на большую войну с РФ
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
 
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Заголовок открываемого материала
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