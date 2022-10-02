https://crimea.ria.ru/20221002/konstitutsionnyy-sud-odobril-dogovory-o-prinyatii-novykh-subektov-v-rf-1124690540.html

Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ

Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ

Договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов одобрены Конституционным судом. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T13:07

2022-10-02T13:07

2022-10-02T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов одобрены Конституционным судом."Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении о принятии в состав РФ ДНР.Уточняется, что аналогичные постановления уже вынесены в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Запросы президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности договоров о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов поступили в Конституционный суд в пятницу. Согласно процедуре, теперь эти документы должны рассмотреть Госдума и Совет Федерации.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Позже на праздничном концерте, который проходил на Красной площади в Москве, Путин отметил, что "Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце".

https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html

https://crimea.ria.ru/20220930/energosistema-rossii-gotova-k-prisoedineniyu-novykh-regionov-1124678573.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), политика, общество