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Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ
Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ
Договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов одобрены Конституционным судом. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T13:07
2022-10-02T13:15
новая жизнь на освобожденных территориях
российская федерация (россия, рф)
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов одобрены Конституционным судом."Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении о принятии в состав РФ ДНР.Уточняется, что аналогичные постановления уже вынесены в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Запросы президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности договоров о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов поступили в Конституционный суд в пятницу. Согласно процедуре, теперь эти документы должны рассмотреть Госдума и Совет Федерации.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Позже на праздничном концерте, который проходил на Красной площади в Москве, Путин отметил, что "Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце".
https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html
https://crimea.ria.ru/20220930/energosistema-rossii-gotova-k-prisoedineniyu-novykh-regionov-1124678573.html
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российская федерация (россия, рф), политика, общество
Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ

Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в состав России

13:07 02.10.2022 (обновлено: 13:15 02.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГерб РФ в зале заседаний Конституционного суда РФ
Герб РФ в зале заседаний Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых субъектов одобрены Конституционным судом.
"Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", - говорится в постановлении о принятии в состав РФ ДНР.
Президент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 19:10Новая жизнь на освобожденных территориях
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
Уточняется, что аналогичные постановления уже вынесены в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Запросы президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности договоров о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов поступили в Конституционный суд в пятницу. Согласно процедуре, теперь эти документы должны рассмотреть Госдума и Совет Федерации.
Крым с высоты птичьего полета. Феодосийская трасса и энергомост - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 17:17
Энергосистема России готова к присоединению новых регионов
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Позже на праздничном концерте, который проходил на Красной площади в Москве, Путин отметил, что "Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце".
 
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