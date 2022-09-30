Рейтинг@Mail.ru
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:47
владимир путин (политик)
новая жизнь на освобожденных территориях
российская федерация (россия, рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124680592_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_9a1e9b5420cc1a59710f5c2f4d0c4704.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.По словам Путина, сегодня "особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости".Он отметил, что этим днем мы обязаны героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам."Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде. Они в бою, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад", - сказал глава государства."Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума &gt;&gt;В знак поддержки, благодарности и признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование президент призвал участникам и зрителям передать военным слова поддержки троекратным "Ура!".30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
https://crimea.ria.ru/20220930/vybor-lyudey-ne-predadim-glavnoe-iz-rechi-putina-v-kremle-1124678743.html
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124680592_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_423727c800481a1fac2bb672f16c3ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России

Президент Путин обратился к новым регионам России: "добро пожаловать домой"

19:10 30.09.2022 (обновлено: 19:47 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади
Президент РФ В. Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!" - сказал российский лидер.
По словам Путина, сегодня "особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
17:29
"Выбор людей не предадим": главное из речи Путина в Кремле
Он отметил, что этим днем мы обязаны героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам.
"Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде. Они в бою, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад", - сказал глава государства.
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума >>
В знак поддержки, благодарности и признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование президент призвал участникам и зрителям передать военным слова поддержки троекратным "Ура!".

"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде – сила. А значит, победа будет за нами!" – заключил свою речь Путин.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
16:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхВладимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
19:46Захарова дала жесткий ответ по украинской заявке в НАТО
19:10"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
18:55Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта
18:28США ввели новые санкции против России
17:57Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей
17:45Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
17:29"Выбор людей не предадим": главное из речи Путина в Кремле
17:17Энергосистема России готова к присоединению новых регионов
17:05Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
16:56США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов
16:46Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам
16:22Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
16:14На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
16:00Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
15:55Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северном потоке"
15:52В Севастополе на КОС "Южные" запустили новый коллектор
15:44РФ восстановит в новых регионах разрушенные города и производство – Путин
15:37Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров
15:33Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
Лента новостейМолния