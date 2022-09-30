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"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:47
владимир путин (политик)
новая жизнь на освобожденных территориях
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.По словам Путина, сегодня "особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости".Он отметил, что этим днем мы обязаны героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам."Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде. Они в бою, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад", - сказал глава государства."Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума >>В знак поддержки, благодарности и признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование президент призвал участникам и зрителям передать военным слова поддержки троекратным "Ура!".30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
https://crimea.ria.ru/20220930/vybor-lyudey-ne-predadim-glavnoe-iz-rechi-putina-v-kremle-1124678743.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество
"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
Президент Путин обратился к новым регионам России: "добро пожаловать домой"
19:10 30.09.2022 (обновлено: 19:47 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!" - сказал российский лидер.
По словам Путина, сегодня "особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости".
Он отметил, что этим днем мы обязаны героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам.
"Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде. Они в бою, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад", - сказал глава государства.
В знак поддержки, благодарности и признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование президент призвал участникам и зрителям передать военным слова поддержки троекратным "Ура!".
"Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде – сила. А значит, победа будет за нами!" – заключил свою речь Путин.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал
с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.