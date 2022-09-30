https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html

"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России

"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России - РИА Новости Крым, 30.09.2022

"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России

Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T19:10

2022-09-30T19:10

2022-09-30T19:47

владимир путин (политик)

новая жизнь на освобожденных территориях

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился к жителям новых регионов страны на праздничном концерте, который проходит на Красной площади в честь принятия в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.По словам Путина, сегодня "особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости".Он отметил, что этим днем мы обязаны героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса и добровольцам."Мы сегодня с вами здесь, на Красной площади, но они не на параде. Они в бою, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад", - сказал глава государства."Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума >>В знак поддержки, благодарности и признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование президент призвал участникам и зрителям передать военным слова поддержки троекратным "Ура!".30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

https://crimea.ria.ru/20220930/vybor-lyudey-ne-predadim-glavnoe-iz-rechi-putina-v-kremle-1124678743.html

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество