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Какие признаки указывают на прослушку смартфона - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Какие признаки указывают на прослушку смартфона
Какие признаки указывают на прослушку смартфона - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Какие признаки указывают на прослушку смартфона
Стопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться или сильнее нагреваться, то это может свидетельствовать о лишнем... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T20:50
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совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Стопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться или сильнее нагреваться, то это может свидетельствовать о лишнем "ухе". Об этом со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина сообщает "Вечерняя Москва".Специалист порекомендовал не путать санкционированные записи разговоров и вмешательство злоумышленников в частную жизнь."Например, государство снимает разговоры с черного ящика на сети оператора, в этом смартфон никак не участвует, - пояснил он. - По решению суда можно получить доступ к разговорам, плюс сама система по установленным алгоритмам определяет злонамеренных людей и дальше подключает к процессу человека. Он прослушивает разговоры на предмет угрозы для жизни других людей".Злоумышленники же предпочитают прослушивать смартфон с помощью "жучков". При этом качество связи никак не страдает, телефон просто ведет запись всех разговоров и передает данные по Wi-Fi. Однако косвенные признаки прослушки все же есть.Прослушку могут организовать недоброжелатели или конкуренты, например, презентовав объекту "нафаршированный" телефон. Кроме того, бывают случаи, когда вредоносный софт на смартфон устанавливают люди из близкого окружения. Так что при возникновении и повторении таких признаков Муртазин рекомендует показать смартфон специалисту.Ранее аналитик назвал биометрию самым надежным способом защиты данных в смартфоне - у мошенников не будет шанса взломать смартфон, если в нем есть датчик отпечатка пальца или система распознавания лица.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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совет эксперта, общество
Какие признаки указывают на прослушку смартфона

Эксперт Муртазин перечислил признаки прослушки смартфона

20:50 03.10.2022
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Стопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться или сильнее нагреваться, то это может свидетельствовать о лишнем "ухе". Об этом со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист порекомендовал не путать санкционированные записи разговоров и вмешательство злоумышленников в частную жизнь.
"Например, государство снимает разговоры с черного ящика на сети оператора, в этом смартфон никак не участвует, - пояснил он. - По решению суда можно получить доступ к разговорам, плюс сама система по установленным алгоритмам определяет злонамеренных людей и дальше подключает к процессу человека. Он прослушивает разговоры на предмет угрозы для жизни других людей".
Злоумышленники же предпочитают прослушивать смартфон с помощью "жучков". При этом качество связи никак не страдает, телефон просто ведет запись всех разговоров и передает данные по Wi-Fi. Однако косвенные признаки прослушки все же есть.
"Смартфон быстрее разряжается. Это косвенный признак того, что устройство прослушивают. Еще один косвенный признак: когда вы попадаете в зону Wi-Fi, аппарат начинает греться. Это может быть синхронизация фотографий, а может быть и то, что куда-то на сторону отправляются ваши данные", — отметил аналитик.
Прослушку могут организовать недоброжелатели или конкуренты, например, презентовав объекту "нафаршированный" телефон. Кроме того, бывают случаи, когда вредоносный софт на смартфон устанавливают люди из близкого окружения. Так что при возникновении и повторении таких признаков Муртазин рекомендует показать смартфон специалисту.
Ранее аналитик назвал биометрию самым надежным способом защиты данных в смартфоне - у мошенников не будет шанса взломать смартфон, если в нем есть датчик отпечатка пальца или система распознавания лица.
 
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