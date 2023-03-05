https://crimea.ria.ru/20230305/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

Какие признаки указывают на прослушку смартфона

Какие признаки указывают на прослушку смартфона - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Какие признаки указывают на прослушку смартфона

Стопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться или сильнее нагреваться, то это может свидетельствовать о лишнем... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T13:35

2023-03-05T13:35

2023-03-05T14:20

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Стопроцентных сигналов о прослушке смартфона нет, однако если телефон стал быстрее разряжаться или сильнее нагреваться, то это может свидетельствовать о лишнем "ухе". Об этом со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина сообщает "Вечерняя Москва".Специалист порекомендовал не путать санкционированные записи разговоров и вмешательство злоумышленников в частную жизнь."Например, государство снимает разговоры с черного ящика на сети оператора, в этом смартфон никак не участвует, - пояснил он. - По решению суда можно получить доступ к разговорам, плюс сама система по установленным алгоритмам определяет злонамеренных людей и дальше подключает к процессу человека. Он прослушивает разговоры на предмет угрозы для жизни других людей".Злоумышленники же предпочитают прослушивать смартфон с помощью "жучков". При этом качество связи никак не страдает, телефон просто ведет запись всех разговоров и передает данные по Wi-Fi. Однако косвенные признаки прослушки все же есть.Прослушку могут организовать недоброжелатели или конкуренты, например, презентовав объекту "нафаршированный" телефон. Кроме того, бывают случаи, когда вредоносный софт на смартфон устанавливают люди из близкого окружения. Так что при возникновении и повторении таких признаков Муртазин рекомендует показать смартфон специалисту.Ранее аналитик назвал биометрию самым надежным способом защиты данных в смартфоне - у мошенников не будет шанса взломать смартфон, если в нем есть датчик отпечатка пальца или система распознавания лица.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество