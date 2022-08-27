https://crimea.ria.ru/20220827/kak-zaschitit-dannye-s-uteryannogo-smartfona---sovety-eksperta-1124304457.html
Как защитить данные с утерянного смартфона - советы эксперта
Как защитить данные с утерянного смартфона - советы эксперта - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Как защитить данные с утерянного смартфона - советы эксперта
У мошенников не будет шанса взломать смартфон, если в нем есть датчик отпечатка пальца или система распознавания лица. Об этом в комментарии "Вечерней Москве"... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T18:28
2022-08-27T18:28
2022-08-27T18:28
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. У мошенников не будет шанса взломать смартфон, если в нем есть датчик отпечатка пальца или система распознавания лица. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По его словам, если у смартфона отсутствует биометрическая защита, то растет риск допуска к личной информации, а также банковскому счету.Он также добавил, что огромную важность в защите устройства имеет сложный PIN-код, так как он вдвойне усложняет работу мошенникам."Если человек биометрию или пароль не установил или установил легко подбираемый пароль, то могут получить доступ ко всему, что внутри, украсть деньги, потому что люди, которые ставят простые PIN-коды в телефоне, и на банковские приложения тоже ставят их", – отметил эксперт.Кроме того, Муртазин рекомендует установить приложение по поиску телефона. Оно позволит удаленно заблокировать всю важную информацию и быстро обнаружить местоположение гаджета.
https://crimea.ria.ru/20220627/ekspert-oboznachil-glavnye-plyazhnye-ugrozy-dlya-smartfona-1123663301.html
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совет эксперта, общество
Как защитить данные с утерянного смартфона - советы эксперта
Аналитик Муртазин: Биометрия - самый надежный способ защиты телефона
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым.
У мошенников не будет шанса взломать смартфон, если в нем есть датчик отпечатка пальца или система распознавания лица. Об этом в комментарии "Вечерней Москве"
заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, если у смартфона отсутствует биометрическая защита, то растет риск допуска к личной информации, а также банковскому счету.
"Биометрия является надежным способом защиты, так как ее кража будет неоправданно дорогой для мошенников", – подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что огромную важность в защите устройства имеет сложный PIN-код, так как он вдвойне усложняет работу мошенникам.
"Если человек биометрию или пароль не установил или установил легко подбираемый пароль, то могут получить доступ ко всему, что внутри, украсть деньги, потому что люди, которые ставят простые PIN-коды в телефоне, и на банковские приложения тоже ставят их", – отметил эксперт.
Кроме того, Муртазин рекомендует установить приложение по поиску телефона. Оно позволит удаленно заблокировать всю важную информацию и быстро обнаружить местоположение гаджета.