https://crimea.ria.ru/20221008/spetsialisty-uzhe-obsleduyut-krymskiy-most--khusnullin-1124764580.html

Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин

Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин

Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки, специалисты уже приступили к обследованию объекта. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T10:10

2022-10-08T10:10

2022-10-08T10:15

крым

крымский мост

происшествия

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки, специалисты уже приступили к обследованию объекта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев >>В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-planiruetsya-zapusk-paromnoy-perepravy-1124762132.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, происшествия, марат хуснуллин