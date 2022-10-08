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Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки, специалисты уже приступили к обследованию объекта. Об этом... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T10:10
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крым
крымский мост
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки, специалисты уже приступили к обследованию объекта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев &gt;&gt;В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-planiruetsya-zapusk-paromnoy-perepravy-1124762132.html
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крым, крымский мост, происшествия, марат хуснуллин
Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин

Специалисты уже приступили к обследованию Крымского моста – Хуснуллин

10:10 08.10.2022 (обновлено: 10:15 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки, специалисты уже приступили к обследованию объекта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"По поручению президента в кратчайшие сроки будет создана Правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления", - сообщил он.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев >>
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
08:37
ЧП на Крымском мосту: планируется запуск паромной переправы
 
КрымКрымский мостПроисшествияМарат Хуснуллин
 
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