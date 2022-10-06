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Главные события и заявления дня: 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Главные события и заявления дня: 6 октября
Главные события и заявления дня: 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Главные события и заявления дня: 6 октября
Опубликован текст Конституции России с новыми регионами в составе страны. Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. ВСУ отброшены от линии... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T22:04
2022-10-06T22:05
главное за день
херсонская область
происшествия
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Опубликован текст Конституции России с новыми регионами в составе страны. Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. ВСУ отброшены от линии обороны в Херсонской области. Антоновский мост снова подвергся ударам со стороны ВСУ. Европейский союз принял восьмой пакет санкций против России. Более 30 человек стали жертвами стрельбы в детском центре в Таиланде.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обновленная Конституция РФНа официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями.Зеленский дал задание НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России. По его мнению, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России.В Кремле такие заявления назвали призывом к началу мировой войны. И уточнили, что ответственность за подобные заявления должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.Атака ВСУ захлебнулась в Херсонской областиРоссийские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более сотни военнослужащих. В течение суток украинские военные предпринимали многократные попытки прорвать оборону в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но были отброшены от линии обороны российских войск. Также на Артемовском направлении ЧВК "Вагнер" серьезно потрепала 53-й бригаду ВСУ, которая по итогам сражений была вынуждена совершить "передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование". Кроме того в результате наступления союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Удары по Антоновскому мостуЗаместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал атаки по Антоновскому мосту "акцией устрашения и необходимостью США списывать деньги". Он подчеркнул, что движение по нему уже давно не осуществляется."По мосту стреляют не ВСУ. Стреляют американцы из своего высокоточного оружия. Им надо стрелять, им нужны устрашающие акции, а еще надо списывать деньги. Но по городу, по гражданской инфраструктуре – это одно. А здесь мост, движение по которому давно закрыто. Думаю, причина в этом", – предположил он.Восьмой пакет санкций от ЕСЕвропейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций. Он включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также экспортные и импортные ограничения, сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.Пакет расширяет список попавших под санкции физических и юридических лиц – представителей оборонного сектора, военных чиновников и компании, которые поддерживают ВС РФ. Запреты также распространяются на новые субъекты Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.Трагедия в Таиланде: погибли 32 человекаЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. Жертвами бывшего полицейского, который устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, стали по меньшей мере 32 человека. Среди погибших много детей, сообщают местные сми. Позже выяснилось, что мужчина также убил жену, ребенка и покончил с собой.
https://crimea.ria.ru/20221006/prizyv-k-mirovoy-voyne-v-kremle-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-1124743832.html
https://crimea.ria.ru/20221006/antonovskiy-most-snova-pod-ognem-kto-i-zachem-bet-po-pereprave-1124737849.html
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главное за день, херсонская область, происшествия, в мире, санкции против россии
Главные события и заявления дня: 6 октября

Главные события и заявления четверга, 6 октября

22:04 06.10.2022 (обновлено: 22:05 06.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТанк
Танк - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Опубликован текст Конституции России с новыми регионами в составе страны. Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. ВСУ отброшены от линии обороны в Херсонской области. Антоновский мост снова подвергся ударам со стороны ВСУ. Европейский союз принял восьмой пакет санкций против России. Более 30 человек стали жертвами стрельбы в детском центре в Таиланде.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Обновленная Конституция РФ
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями.
"В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область", – сказано в документе.
Зеленский дал задание НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России. По его мнению, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России.
В Кремле такие заявления назвали призывом к началу мировой войны. И уточнили, что ответственность за подобные заявления должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.
"Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
21:10
Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского
Атака ВСУ захлебнулась в Херсонской области
Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более сотни военнослужащих. В течение суток украинские военные предпринимали многократные попытки прорвать оборону в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но были отброшены от линии обороны российских войск.
Также на Артемовском направлении ЧВК "Вагнер" серьезно потрепала 53-й бригаду ВСУ, которая по итогам сражений была вынуждена совершить "передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование". Кроме того в результате наступления союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Удары по Антоновскому мосту
Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал атаки по Антоновскому мосту "акцией устрашения и необходимостью США списывать деньги". Он подчеркнул, что движение по нему уже давно не осуществляется.
"По мосту стреляют не ВСУ. Стреляют американцы из своего высокоточного оружия. Им надо стрелять, им нужны устрашающие акции, а еще надо списывать деньги. Но по городу, по гражданской инфраструктуре – это одно. А здесь мост, движение по которому давно закрыто. Думаю, причина в этом", – предположил он.
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
15:18
Антоновский мост снова под огнем: кто и зачем бьет по переправе
Восьмой пакет санкций от ЕС
Европейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций. Он включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также экспортные и импортные ограничения, сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.
Пакет расширяет список попавших под санкции физических и юридических лиц – представителей оборонного сектора, военных чиновников и компании, которые поддерживают ВС РФ. Запреты также распространяются на новые субъекты Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Трагедия в Таиланде: погибли 32 человека
ЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. Жертвами бывшего полицейского, который устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, стали по меньшей мере 32 человека. Среди погибших много детей, сообщают местные сми. Позже выяснилось, что мужчина также убил жену, ребенка и покончил с собой.
Служба безопасности и полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:56
СМИ: расстрелявший детей в Таиланде убил свою семью и покончил с собой
 
Главное за деньХерсонская областьПроисшествияВ миреСанкции против России
 
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Заголовок открываемого материала
22:04Главные события и заявления дня: 6 октября
21:54Во всем виновата женщина: названы самые опасные эмоции для мужчин
21:26Названы уважительные причины для неявки в военкомат
21:10Призыв к мировой войне: в Кремле ответили на заявление Зеленского
21:02Как вернуть украденные мошенниками деньги – эксперт
20:43Превентивные удары по РФ: Зеленский рассказал, что должно делать НАТО
20:29Предупредительный удар: чем гениально принятое ОПЕК+ решение
20:07Морж по цене снаряжения: зачем зоопарку Москвы животное за 20 млн рублей
19:59В Севастополе рецидивист получил 12,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
19:38В Запорожье начали ремонт автодороги Бердянск – Мелитополь
19:30Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации
19:07Гордимся. Верим. Ждем.
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