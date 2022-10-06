https://crimea.ria.ru/20221006/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-oktyabrya-1124743675.html

Главные события и заявления дня: 6 октября

Главные события и заявления дня: 6 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Главные события и заявления дня: 6 октября

Опубликован текст Конституции России с новыми регионами в составе страны. Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. ВСУ отброшены от линии... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T22:04

2022-10-06T22:04

2022-10-06T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Опубликован текст Конституции России с новыми регионами в составе страны. Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. ВСУ отброшены от линии обороны в Херсонской области. Антоновский мост снова подвергся ударам со стороны ВСУ. Европейский союз принял восьмой пакет санкций против России. Более 30 человек стали жертвами стрельбы в детском центре в Таиланде.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обновленная Конституция РФНа официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями.Зеленский дал задание НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России. По его мнению, такие удары помогут исключить возможность применения ядерного оружия со стороны России.В Кремле такие заявления назвали призывом к началу мировой войны. И уточнили, что ответственность за подобные заявления должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева.Атака ВСУ захлебнулась в Херсонской областиРоссийские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более сотни военнослужащих. В течение суток украинские военные предпринимали многократные попытки прорвать оборону в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское, но были отброшены от линии обороны российских войск. Также на Артемовском направлении ЧВК "Вагнер" серьезно потрепала 53-й бригаду ВСУ, которая по итогам сражений была вынуждена совершить "передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование". Кроме того в результате наступления союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево. Уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Удары по Антоновскому мостуЗаместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал атаки по Антоновскому мосту "акцией устрашения и необходимостью США списывать деньги". Он подчеркнул, что движение по нему уже давно не осуществляется."По мосту стреляют не ВСУ. Стреляют американцы из своего высокоточного оружия. Им надо стрелять, им нужны устрашающие акции, а еще надо списывать деньги. Но по городу, по гражданской инфраструктуре – это одно. А здесь мост, движение по которому давно закрыто. Думаю, причина в этом", – предположил он.Восьмой пакет санкций от ЕСЕвропейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций. Он включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также экспортные и импортные ограничения, сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.Пакет расширяет список попавших под санкции физических и юридических лиц – представителей оборонного сектора, военных чиновников и компании, которые поддерживают ВС РФ. Запреты также распространяются на новые субъекты Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.Трагедия в Таиланде: погибли 32 человекаЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. Жертвами бывшего полицейского, который устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, стали по меньшей мере 32 человека. Среди погибших много детей, сообщают местные сми. Позже выяснилось, что мужчина также убил жену, ребенка и покончил с собой.

https://crimea.ria.ru/20221006/prizyv-k-mirovoy-voyne-v-kremle-otvetili-na-zayavlenie-zelenskogo-1124743832.html

https://crimea.ria.ru/20221006/antonovskiy-most-snova-pod-ognem-kto-i-zachem-bet-po-pereprave-1124737849.html

https://crimea.ria.ru/20221006/smi-rasstrelyavshiy-detey-v-tailande-ubil-svoyu-semyu-i-pokonchil-s-soboy-1124734775.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, херсонская область, происшествия, в мире, санкции против россии