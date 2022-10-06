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Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области
Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области
Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более 100 военнослужащих. Об этом РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:46
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
херсонская область
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более 100 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20221006/soyuznye-voyska-osvobodili-poselok-zaytsevo-v-dnr-1124736678.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область, игорь конашенков
Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области

МО: ВС России отбросили наступавшего противника от линии обороны в Херсонской области

14:45 06.10.2022 (обновлено: 14:46 06.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более 100 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", - сказал он на брифинге в четверг.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
14:37
Союзные войска освободили поселок Зайцево в ДНР
По словам Конашенкова, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФХерсонская областьИгорь Конашенков
 
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