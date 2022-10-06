https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html
Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области
Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области
Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более 100 военнослужащих. Об этом РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:46
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
херсонская область
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более 100 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20221006/soyuznye-voyska-osvobodili-poselok-zaytsevo-v-dnr-1124736678.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область, игорь конашенков
Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области
МО: ВС России отбросили наступавшего противника от линии обороны в Херсонской области
14:45 06.10.2022 (обновлено: 14:46 06.10.2022)