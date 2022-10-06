https://crimea.ria.ru/20221006/voyska-rf-otbrosili-protivnika-ot-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124737038.html

Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области

Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Войска РФ отбросили противника от линии обороны в Херсонской области

Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более 100 военнослужащих. Об этом РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:46

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

херсонская область

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области и отбросили противника, потерявшего убитыми более 100 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20221006/soyuznye-voyska-osvobodili-poselok-zaytsevo-v-dnr-1124736678.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область, игорь конашенков