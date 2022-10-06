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Антоновский мост снова под огнем: кто и зачем бьет по переправе - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Антоновский мост снова под огнем: кто и зачем бьет по переправе
Антоновский мост снова под огнем: кто и зачем бьет по переправе - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Антоновский мост снова под огнем: кто и зачем бьет по переправе
Антоновский мост в Херсоне снова подвергся ударам, зафиксировано несколько прилетов, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T15:18
2022-10-06T15:21
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Антоновский мост в Херсоне снова подвергся ударам, зафиксировано несколько прилетов, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он подчеркнул, что движение по мосту уже давно не осуществляется, однако удары по нему наносятся регулярно: "По мосту стреляют не ВСУ. Стреляют американцы из своего высокоточного оружия. Им надо стрелять, им нужны устрашающие акции, а еще надо списывать деньги. Но по городу, по гражданской инфраструктуре – это одно. А здесь мост, движение по которому давно закрыто. Думаю, причина в этом", - предположил он.Обстрелы Антоновского моста в Херсоне происходят регулярно. 26 сентября при атаке ВСУ по барже у причала гражданской переправы рядом с Антоновским мостом в Херсоне погиб один человек, четыре мирных жителя получили ранения. 4 октября ВСУ выпустили по нему шесть ракет из HIMARS– три снаряда попали в цель, три сбили ПВО.
https://crimea.ria.ru/20221004/vsu-iz-himars-udarili-po-antonovskomu-mostu-1124715999.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
Антоновский мост снова под огнем: кто и зачем бьет по переправе

Замглавы администрации Херсона Стремоусов рассказал, кто стреляет по Антоновскому мосту

15:18 06.10.2022 (обновлено: 15:21 06.10.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа возле Антоновского моста
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Антоновский мост в Херсоне снова подвергся ударам, зафиксировано несколько прилетов, сообщил РИА Новости Крым замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Продолжают обстреливать Антоновский мост. Насколько я понимаю, было два прилета. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - сказал Стремоусов.
Он подчеркнул, что движение по мосту уже давно не осуществляется, однако удары по нему наносятся регулярно:
Ремонтные работы на Антоновском мосту через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 17:34
ВСУ из HIMARS ударили по Антоновскому мосту
"По мосту стреляют не ВСУ. Стреляют американцы из своего высокоточного оружия. Им надо стрелять, им нужны устрашающие акции, а еще надо списывать деньги. Но по городу, по гражданской инфраструктуре – это одно. А здесь мост, движение по которому давно закрыто. Думаю, причина в этом", - предположил он.
Обстрелы Антоновского моста в Херсоне происходят регулярно. 26 сентября при атаке ВСУ по барже у причала гражданской переправы рядом с Антоновским мостом в Херсоне погиб один человек, четыре мирных жителя получили ранения. 4 октября ВСУ выпустили по нему шесть ракет из HIMARS– три снаряда попали в цель, три сбили ПВО.
 
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