https://crimea.ria.ru/20221006/smi-rasstrelyavshiy-detey-v-tailande-ubil-svoyu-semyu-i-pokonchil-s-soboy-1124734775.html
СМИ: расстрелявший детей в Таиланде убил свою семью и покончил с собой
СМИ: расстрелявший детей в Таиланде убил свою семью и покончил с собой - РИА Новости Крым, 06.10.2022
СМИ: расстрелявший детей в Таиланде убил свою семью и покончил с собой
Экс-полицейский, расстрелявший в Центре развития детей младшего возраста в Таиланде более тридцати человек, в том числе 24 ребенка, убил свою семью и покончил с РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T12:56
2022-10-06T12:56
2022-10-06T12:56
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Экс-полицейский, расстрелявший в Центре развития детей младшего возраста в Таиланде более тридцати человек, в том числе 24 ребенка, убил свою семью и покончил с собой. Об этом сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на местную полицию, его цитирует РИА Новости.Трагедия произошла 6 октября в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда. Недавно уволенный из ведомства полицейский устроил стрельбу, придя в детский сад во время тихого часа, убив более тридцати человек, большинство из которых – дети.Сообщалось, что нападавший скрылся, его разыскивают.Как выяснили правоохранители, им оказался сержант полиции в отставке Панья Кхамрап. Его автомобиль нашли на стоянке возле дома экс-полицейского. Здание окружили и попытались вести переговоры, думая, что преступник внутри. Но никто отвечал, была полная тишина, тогда возникло предположение, что Кхамрап уже ушел отсюда или уехал на другом транспорте, говорится в сообщении.Некоторое время спустя полицейские приняли решение войти внутрь, где и обнаружили бывшего коллегу, его жену и ребенка с пулевыми ранениями. Калибр соответствовал огнестрельному оружию, из которого были расстреляны люди в детском саду. Пистолет лежал рядом с телом убийцы.
https://crimea.ria.ru/20221006/bolee-30-chelovek-pogibli-pri-strelbe-v-detskom-tsentre-v-tailande--smi-1124733573.html
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происшествия, в мире
СМИ: расстрелявший детей в Таиланде убил свою семью и покончил с собой
Расстрелявший 32 человека в яслях в Таиланде убил свою семью и покончил с собой – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Экс-полицейский, расстрелявший в Центре развития детей младшего возраста в Таиланде более тридцати человек, в том числе 24 ребенка, убил свою семью и покончил с собой. Об этом сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на местную полицию, его цитирует РИА Новости.
Трагедия
произошла 6 октября в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда. Недавно уволенный из ведомства полицейский устроил стрельбу, придя в детский сад во время тихого часа, убив более тридцати человек, большинство из которых – дети.
Сообщалось, что нападавший скрылся, его разыскивают.
Как выяснили правоохранители, им оказался сержант полиции в отставке Панья Кхамрап. Его автомобиль нашли на стоянке возле дома экс-полицейского. Здание окружили и попытались вести переговоры, думая, что преступник внутри. Но никто отвечал, была полная тишина, тогда возникло предположение, что Кхамрап уже ушел отсюда или уехал на другом транспорте, говорится в сообщении.
Некоторое время спустя полицейские приняли решение войти внутрь, где и обнаружили бывшего коллегу, его жену и ребенка с пулевыми ранениями. Калибр соответствовал огнестрельному оружию, из которого были расстреляны люди в детском саду. Пистолет лежал рядом с телом убийцы.