Рейтинг@Mail.ru
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221006/bolee-30-chelovek-pogibli-pri-strelbe-v-detskom-tsentre-v-tailande--smi-1124733573.html
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод"... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T11:20
2022-10-06T11:23
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119766389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_060af0f1ebc0b1d6716415f92c7224d5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод" сообщает РИА Новости.ЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. По данным издания, стрельбу в детском центре устроил бывший полицейский, который недавно был уволен. Среди погибших – много детей.После нападения злоумышленник скрылся, его сейчас разыскивают правоохранительные органы. По данным таиландских СМИ, он мог быть в состоянии наркотического опьянения.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119766389_75:0:1782:1280_1920x0_80_0_0_a5af14aaf8ff09756384b95bfc9c00a4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ

Экс-полицейский застрелил не менее 32 человек в детском центре в Таиланде - СМИ

11:20 06.10.2022 (обновлено: 11:23 06.10.2022)
 
© Фото: pixabayПистолет
Пистолет
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод" сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. По данным издания, стрельбу в детском центре устроил бывший полицейский, который недавно был уволен. Среди погибших – много детей.
После нападения злоумышленник скрылся, его сейчас разыскивают правоохранительные органы. По данным таиландских СМИ, он мог быть в состоянии наркотического опьянения.
В миреПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12На Кубани начался ремонт двух участков дороги к Крымскому мосту
11:59Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей
11:3726 кг взрывчатки и 12 тыс. патронов: в ЛНР нашли крупный схрон
11:20Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
11:07В Саках у пассажирки автобуса украли багаж на 120 тысяч рублей
10:44В Крыму будут судить мать утонувшей в бассейне маленькой девочки
10:43Бастрыкин взял под контроль дело о конфликте детей в лагере Крыма
10:36В четверг часть Крыма останется без воды
10:24В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войны
10:15Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки
10:01Надо слышать волю людей: новое заявление Маска о востоке Украины
09:13Школьники Херсонской области ушли на каникулы
08:58Посол в США ответил на слова Пентагона о возможных ударах по Крыму
08:23Какие специи нельзя добавлять в еду собак
07:59Как сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России
07:33Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт
07:04Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн
03:26В МИД РФ оценили перспективу лишения России членства в Совбезе ООН
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
Лента новостейМолния