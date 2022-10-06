https://crimea.ria.ru/20221006/bolee-30-chelovek-pogibli-pri-strelbe-v-detskom-tsentre-v-tailande--smi-1124733573.html
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод"... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T11:20
2022-10-06T11:20
2022-10-06T11:23
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119766389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_060af0f1ebc0b1d6716415f92c7224d5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод" сообщает РИА Новости.ЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. По данным издания, стрельбу в детском центре устроил бывший полицейский, который недавно был уволен. Среди погибших – много детей.После нападения злоумышленник скрылся, его сейчас разыскивают правоохранительные органы. По данным таиландских СМИ, он мог быть в состоянии наркотического опьянения.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119766389_75:0:1782:1280_1920x0_80_0_0_a5af14aaf8ff09756384b95bfc9c00a4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия
Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ
Экс-полицейский застрелил не менее 32 человек в детском центре в Таиланде - СМИ
11:20 06.10.2022 (обновлено: 11:23 06.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод" сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. По данным издания, стрельбу в детском центре устроил бывший полицейский, который недавно был уволен. Среди погибших – много детей.
После нападения злоумышленник скрылся, его сейчас разыскивают правоохранительные органы. По данным таиландских СМИ, он мог быть в состоянии наркотического опьянения.