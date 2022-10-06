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Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ

Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Более 30 человек погибли при стрельбе в детском центре в Таиланде – СМИ

По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод"... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T11:20

2022-10-06T11:20

2022-10-06T11:23

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. По меньшей мере 32 человека погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом со ссылкой на таиландскую газету "Кхаосод" сообщает РИА Новости.ЧП произошло в провинции Нонгбуалампху. По данным издания, стрельбу в детском центре устроил бывший полицейский, который недавно был уволен. Среди погибших – много детей.После нападения злоумышленник скрылся, его сейчас разыскивают правоохранительные органы. По данным таиландских СМИ, он мог быть в состоянии наркотического опьянения.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия