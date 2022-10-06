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Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации
Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации
Текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T19:30
2022-10-06T19:33
российская федерация (россия, рф)
политика
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область", – сказано в документе.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20221005/putin-rasskazal-o-buduschem-novykh-subektov-rossii-1124727203.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), политика, закон и право
Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации

Опубликован текст Конституции России с новыми регионами в составе страны

19:30 06.10.2022 (обновлено: 19:33 06.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонституция РФ
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область", – сказано в документе.
Президент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года
Вчера, 16:39
Путин рассказал о будущем новых субъектов России
Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
 
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