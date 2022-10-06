https://crimea.ria.ru/20221006/opublikovan-tekst-obnovlennoy-konstitutsii-rossiyskoy-federatsii-1124742506.html

Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации

Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Опубликован текст обновленной Конституции Российской Федерации

Текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T19:30

2022-10-06T19:30

2022-10-06T19:33

российская федерация (россия, рф)

политика

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Текст обновленной конституции РФ с указанными с составе страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область", – сказано в документе.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221005/putin-rasskazal-o-buduschem-novykh-subektov-rossii-1124727203.html

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российская федерация (россия, рф), политика, закон и право