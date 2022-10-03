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Главные события и заявления дня: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Главные события и заявления дня: 3 октября
Главные события и заявления дня: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Главные события и заявления дня: 3 октября
Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ и одобрила законы о принятии новых субъектов. В Кремле ответили на призыв Кадырова... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T22:07
2022-10-03T22:07
главное за день
общество
частичная мобилизация
специальная военная операция рф на украине
сергей аксенов
белгородская область
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ и одобрила законы о принятии новых субъектов. В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие. Украинские боевики попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений. ВСУ вновь ударили по Белгородской области. Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ратификация договоров о принятии новых регионов в состав РФГосдума в понедельник ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ новых субъектов. Принятие документов единогласно поддержали все депутаты, принявшие участие в голосовании. В этот же день парламентарии также единогласно одобрили конституционные законы о принятии в состав новых регионов на правах субъектов федерации.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях создадут территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Выборов в законодательные органы новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль.Ответ Кремля на призыв Кадырова о ядерном оружииУсловия использования Россией ядерного оружия прописаны в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может, об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Чечни Рамзана Кадырова.Ранее Кадыров выразил убеждение, что в рамках военной операции на Украине необходимо принимать "более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".Попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область3 октября украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены, сообщил глава региона Владимира Сальдо.Главное направление - Николаевское, второе - Давыдов Брод - по ним атаки отбиты. Однако со стороны Кривого Рога и Днепропетровской области ВСУ все же реализовали прорыв на территорию области.Обстрел приграничного села в Белгородской областиВ понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ - на этот раз под огнем украинских боевиков оказалось село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села погибла 48-летняя женщина. Два дома оказались полностью разрушены, еще полсотни повреждены, также разбиты три автомобиля. Для безопасности учащихся и сотрудников школ, принято решение о переводе учебных заведений Грайворонского городского округа на дистанционный формат обучения.Экипировка для мобилизованных крымчанГлава Крыма Сергей Аксенов в понедельник рассказал, когда мобилизованные крымчане получат экипировку и снаряжение. По его словам, до 20 октября военнослужащим будут переданы бронежилеты, легкие и прочные шлемы, комплекты термобелья. С 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября призванным также передадут спальные мешки и утепленные резиновые коврики. Кроме того, бойцам уже отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений.Как пояснил глава республики, кроме МО, необходимой экипировкой и снаряжением мобилизованных крымчан дополнительно обеспечивают представители бизнеса.
https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html
https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html
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белгородская область
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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главное за день, общество, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, сергей аксенов, белгородская область, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Главные события и заявления дня: 3 октября

Главные события и заявления понедельника, 3 октября

22:07 03.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ и одобрила законы о принятии новых субъектов. В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие. Украинские боевики попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений. ВСУ вновь ударили по Белгородской области. Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ратификация договоров о принятии новых регионов в состав РФ
Госдума в понедельник ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ новых субъектов. Принятие документов единогласно поддержали все депутаты, принявшие участие в голосовании. В этот же день парламентарии также единогласно одобрили конституционные законы о принятии в состав новых регионов на правах субъектов федерации.
До 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Гражданам РФ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, акты, подтверждающие гражданское состояние, стаж, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочие, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.
До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях создадут территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Выборов в законодательные органы новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
16:03
Что будет после референдумов в новых субъектах России
Ответ Кремля на призыв Кадырова о ядерном оружии
Условия использования Россией ядерного оружия прописаны в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может, об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее Кадыров выразил убеждение, что в рамках военной операции на Украине необходимо принимать "более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".
"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может", - ответил на это Песков.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
19:21
Тактическое ядерное оружие: что есть у России
Попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область
3 октября украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены, сообщил глава региона Владимира Сальдо.
Главное направление - Николаевское, второе - Давыдов Брод - по ним атаки отбиты. Однако со стороны Кривого Рога и Днепропетровской области ВСУ все же реализовали прорыв на территорию области.
Обстрел приграничного села в Белгородской области
В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ - на этот раз под огнем украинских боевиков оказалось село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села погибла 48-летняя женщина. Два дома оказались полностью разрушены, еще полсотни повреждены, также разбиты три автомобиля. Для безопасности учащихся и сотрудников школ, принято решение о переводе учебных заведений Грайворонского городского округа на дистанционный формат обучения.
Результат обстрела села Головчино в Белгородской области
16:42
Результат удара ВСУ по Белгородской области: разрушены более 50 домов
Экипировка для мобилизованных крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник рассказал, когда мобилизованные крымчане получат экипировку и снаряжение. По его словам, до 20 октября военнослужащим будут переданы бронежилеты, легкие и прочные шлемы, комплекты термобелья. С 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября призванным также передадут спальные мешки и утепленные резиновые коврики. Кроме того, бойцам уже отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений.
Как пояснил глава республики, кроме МО, необходимой экипировкой и снаряжением мобилизованных крымчан дополнительно обеспечивают представители бизнеса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
12:39
Сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации
 
Главное за деньОбществоЧастичная мобилизацияСпециальная военная операция РФ на УкраинеСергей АксеновБелгородская областьХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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