https://crimea.ria.ru/20221003/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-oktyabrya-1124706935.html

Главные события и заявления дня: 3 октября

Главные события и заявления дня: 3 октября - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Главные события и заявления дня: 3 октября

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ и одобрила законы о принятии новых субъектов. В Кремле ответили на призыв Кадырова... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T22:07

2022-10-03T22:07

2022-10-03T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ и одобрила законы о принятии новых субъектов. В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие. Украинские боевики попытались прорваться в Херсонскую область с трех направлений. ВСУ вновь ударили по Белгородской области. Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ратификация договоров о принятии новых регионов в состав РФГосдума в понедельник ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ новых субъектов. Принятие документов единогласно поддержали все депутаты, принявшие участие в голосовании. В этот же день парламентарии также единогласно одобрили конституционные законы о принятии в состав новых регионов на правах субъектов федерации.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях создадут территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Выборов в законодательные органы новых субъектов пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль.Ответ Кремля на призыв Кадырова о ядерном оружииУсловия использования Россией ядерного оружия прописаны в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может, об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Чечни Рамзана Кадырова.Ранее Кадыров выразил убеждение, что в рамках военной операции на Украине необходимо принимать "более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".Попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область3 октября украинские войска предприняли попытки прорваться в Херсонскую область с трех направлений, на двух из них эти попытки предотвращены, сообщил глава региона Владимира Сальдо.Главное направление - Николаевское, второе - Давыдов Брод - по ним атаки отбиты. Однако со стороны Кривого Рога и Днепропетровской области ВСУ все же реализовали прорыв на территорию области.Обстрел приграничного села в Белгородской областиВ понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны ВСУ - на этот раз под огнем украинских боевиков оказалось село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села погибла 48-летняя женщина. Два дома оказались полностью разрушены, еще полсотни повреждены, также разбиты три автомобиля. Для безопасности учащихся и сотрудников школ, принято решение о переводе учебных заведений Грайворонского городского округа на дистанционный формат обучения.Экипировка для мобилизованных крымчанГлава Крыма Сергей Аксенов в понедельник рассказал, когда мобилизованные крымчане получат экипировку и снаряжение. По его словам, до 20 октября военнослужащим будут переданы бронежилеты, легкие и прочные шлемы, комплекты термобелья. С 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря. До 1 ноября призванным также передадут спальные мешки и утепленные резиновые коврики. Кроме того, бойцам уже отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений.Как пояснил глава республики, кроме МО, необходимой экипировкой и снаряжением мобилизованных крымчан дополнительно обеспечивают представители бизнеса.

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https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html

https://crimea.ria.ru/20221003/rezultat-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-bolee-50-domov-1124703104.html

https://crimea.ria.ru/20221003/synovya-kadyrova-otpravyatsya-v-zonu-spetsoperatsii-1124699121.html

белгородская область

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, сергей аксенов, белгородская область, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)