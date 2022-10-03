https://crimea.ria.ru/20221003/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--est-zhertvy-i-razrusheniya-1124696932.html
ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения
ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 03.10.2022
ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения
Украинские войска ударили по селу Головчино в Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T09:16
2022-10-03T09:16
2022-10-03T09:18
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по селу Головчино в Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Оперативные службы и глава округа находятся на месте происшествия, проводится подомовой обход.В Белгородской области, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. Школы в приграничных районах переведены на дистанционное обучение.
https://crimea.ria.ru/20220922/12-metrovaya-voronka-i-razbitye-doma-novyy-obstrel-belgorodskogo-sela-1124592193.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения
В результате удара ВСУ по Белгородской области погибла мирная жительница
09:16 03.10.2022 (обновлено: 09:18 03.10.2022)