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ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения
ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 03.10.2022
ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения
Украинские войска ударили по селу Головчино в Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T09:16
2022-10-03T09:18
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по селу Головчино в Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Оперативные службы и глава округа находятся на месте происшествия, проводится подомовой обход.В Белгородской области, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. Школы в приграничных районах переведены на дистанционное обучение.
https://crimea.ria.ru/20220922/12-metrovaya-voronka-i-razbitye-doma-novyy-obstrel-belgorodskogo-sela-1124592193.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения

В результате удара ВСУ по Белгородской области погибла мирная жительница

09:16 03.10.2022 (обновлено: 09:18 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСело Головчино Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Село Головчино Белгородского района обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по селу Головчино в Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем Telegram- канале.
Оперативные службы и глава округа находятся на месте происшествия, проводится подомовой обход.
В Белгородской области, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. Школы в приграничных районах переведены на дистанционное обучение.
ВСУ обстреляли село Двулучное в белгородской области. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров
22 сентября, 18:38
12-метровая воронка и разбитые дома: новый обстрел белгородского села
 
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествия
 
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