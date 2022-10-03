https://crimea.ria.ru/20221003/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--est-zhertvy-i-razrusheniya-1124696932.html

ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения

ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 03.10.2022

ВСУ ударили по Белгородской области – есть жертвы и разрушения

Украинские войска ударили по селу Головчино в Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T09:16

2022-10-03T09:16

2022-10-03T09:18

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по селу Головчино в Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Оперативные службы и глава округа находятся на месте происшествия, проводится подомовой обход.В Белгородской области, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. Школы в приграничных районах переведены на дистанционное обучение.

https://crimea.ria.ru/20220922/12-metrovaya-voronka-i-razbitye-doma-novyy-obstrel-belgorodskogo-sela-1124592193.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия