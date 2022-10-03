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В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке
В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке
Школы в приграничных районах Белгородской области в октябре продолжат дистанционное обучение, это связано с нестабильной обстановкой в регионе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T08:49
2022-10-03T08:49
белгородская область
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Школы в приграничных районах Белгородской области в октябре продолжат дистанционное обучение, это связано с нестабильной обстановкой в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.При этом детские сады работают в режиме дежурных групп, уточнил губернатор.Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области &gt;&gt;Школы в приграничных районах перевели на дистанционное обучение 15 сентября по решению антитеррористической комиссии. Территорию области регулярно обстреливает ВСУ, здесь, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220928/detonatsiya-boepripasa-v-belgorodskoy-oblasti--14-ranenykh-1124653855.html
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белгородская область, общество, специальная военная операция рф на украине
В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке

Школы в приграничных районах Белгородской области останутся на дистанционке

08:49 03.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Школы в приграничных районах Белгородской области в октябре продолжат дистанционное обучение, это связано с нестабильной обстановкой в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пока, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам, поэтому продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе - в 15 км зоне, в остальных 6 приграничных муниципальных образованиях области - в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение", - написал он в своем Telegram- канале.
При этом детские сады работают в режиме дежурных групп, уточнил губернатор.
Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области >>
Школы в приграничных районах перевели на дистанционное обучение 15 сентября по решению антитеррористической комиссии. Территорию области регулярно обстреливает ВСУ, здесь, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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