https://crimea.ria.ru/20221003/v-belgorodskoy-oblasti-prigranichnye-shkoly-ostanutsya-na-udalenke-1124696792.html

В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке

В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В Белгородской области приграничные школы останутся на удаленке

Школы в приграничных районах Белгородской области в октябре продолжат дистанционное обучение, это связано с нестабильной обстановкой в регионе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T08:49

2022-10-03T08:49

2022-10-03T08:49

белгородская область

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Школы в приграничных районах Белгородской области в октябре продолжат дистанционное обучение, это связано с нестабильной обстановкой в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.При этом детские сады работают в режиме дежурных групп, уточнил губернатор.Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области >>Школы в приграничных районах перевели на дистанционное обучение 15 сентября по решению антитеррористической комиссии. Территорию области регулярно обстреливает ВСУ, здесь, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220928/detonatsiya-boepripasa-v-belgorodskoy-oblasti--14-ranenykh-1124653855.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, общество, специальная военная операция рф на украине