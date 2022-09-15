https://crimea.ria.ru/20220915/v-belgorodskoy-oblasti-prigranichnye-shkoly-perevodyat-na-distantsionku-1124509714.html

В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку

В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку

Школы в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционное обучение, такое решение приняла антитеррористическая комиссия региона. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T09:21

2022-09-15T09:21

2022-09-15T09:23

белгородская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Школы в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционное обучение, такое решение приняла антитеррористическая комиссия региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Как сообщалось, ранее ВСУ ударили по белгородским селам Шелаево, Красный Хутор и Логачевка. В результате атак есть погибшие и раненые, разрушения домов и гражданской инфраструктуры. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220914/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskoy-oblasti--lyudey-evakuiruyut-1124501714.html

https://crimea.ria.ru/20220914/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mirnye-zhiteli-1124496499.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, общество