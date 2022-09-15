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В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку
В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку
Школы в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционное обучение, такое решение приняла антитеррористическая комиссия региона. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T09:21
2022-09-15T09:23
белгородская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Школы в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционное обучение, такое решение приняла антитеррористическая комиссия региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Как сообщалось, ранее ВСУ ударили по белгородским селам Шелаево, Красный Хутор и Логачевка. В результате атак есть погибшие и раненые, разрушения домов и гражданской инфраструктуры. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220914/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskoy-oblasti--lyudey-evakuiruyut-1124501714.html
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белгородская область, общество
В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку

Губернатор Гладков: школы в приграничных районах Белгородской области переходят на дистант

09:21 15.09.2022 (обновлено: 09:23 15.09.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Школы в приграничных районах Белгородской области переходят на дистанционное обучение, такое решение приняла антитеррористическая комиссия региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском округе – в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детсадах также будет организована работа дежурных групп. Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере", - написал он в своем Telegram- канале.
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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Как сообщалось, ранее ВСУ ударили по белгородским селам Шелаево, Красный Хутор и Логачевка. В результате атак есть погибшие и раненые, разрушения домов и гражданской инфраструктуры. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
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Вчера, 06:25
Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Белгородская областьОбщество
 
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