https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-70-domov-razrusheny-v-valuykakh-belgorodskoy-oblasti-1124543357.html
Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области
Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области
В результате недавнего обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области разрушено более 70 домов, из них девять – полностью, власти обещают восстановить людям... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T15:17
2022-09-18T15:17
2022-09-18T15:17
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В результате недавнего обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области разрушено более 70 домов, из них девять – полностью, власти обещают восстановить людям жилье в полном объеме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Проговорил на месте с жителями разрушенных домов о том, как и с чем будем помогать. Как и раньше, договариваемся, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет", – написал Гладков в своем телеграм-канале.То же касается и пострадавшего от обстрелов личного транспорта местных жителей.По словам Гладкова, на сегодняшний день последствия обстрелов ВСУ города Валуйки самые тяжелые после разрушений в Белгороде в результате атаки со стороны Украины 3 июля. Разрушения различной степени есть в 72 жилых домах. В девяти из них проведут дополнительную экспертизу, однако "уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат", их надо будет отстраивать заново.Подомовой обход с фиксацией разрушений при участии представителей власти, в том числе министерств строительства и ЖКХ, начнется в понедельник, 19 сентября."Там, где это возможно, строительные бригады сразу начнут восстановительные работы", – отметил Гладков.Он также добавил, что дал поручение помочь жителям вывезти личные вещи и, если это необходимо, организовать складское помещение под их хранение.16 сентября один человек погиб и двое были ранены в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки. Отмечалось, что система ПВО сработала, но разрушений избежать не удалось. Была повреждена подстанция, нарушилось электроснабжение, загорелись частные дома и автомобили.15 сентября украинские боевики обстреливали Красный Хутор, а также Нехотеевку, где один из снарядов попал на АЗС, вызвав пожар. За день до этогодДва мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево. Гладков сообщил, что с 19 сентября обучение во всех школах области, расположенных в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, будет дистанционным, а в детских садах будут работать дежурные группы. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220916/rossiya-sderzhana-do-pory-do-vremeni--putin-1124533962.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области
Гладков: в Валуйках от обстрелов ВСУ пострадали более 70 домов – жилье восстановят
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В результате недавнего обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области разрушено более 70 домов, из них девять – полностью, власти обещают восстановить людям жилье в полном объеме. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Проговорил на месте с жителями разрушенных домов о том, как и с чем будем помогать. Как и раньше, договариваемся, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
То же касается и пострадавшего от обстрелов личного транспорта местных жителей.
По словам Гладкова, на сегодняшний день последствия обстрелов ВСУ города Валуйки самые тяжелые после разрушений в Белгороде в результате атаки со стороны Украины 3 июля. Разрушения различной степени есть в 72 жилых домах. В девяти из них проведут дополнительную экспертизу, однако "уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат", их надо будет отстраивать заново.
Подомовой обход с фиксацией разрушений при участии представителей власти, в том числе министерств строительства и ЖКХ, начнется в понедельник, 19 сентября.
"Там, где это возможно, строительные бригады сразу начнут восстановительные работы", – отметил Гладков.
Он также добавил, что дал поручение помочь жителям вывезти личные вещи и, если это необходимо, организовать складское помещение под их хранение.
16 сентября один человек погиб и двое были ранены в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки.
Отмечалось, что система ПВО сработала, но разрушений избежать не удалось. Была повреждена подстанция, нарушилось электроснабжение, загорелись частные дома и автомобили.
15 сентября украинские боевики обстреливали Красный Хутор
, а также Нехотеевку, где один из снарядов попал на АЗС, вызвав пожар. За день до этогодДва мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево.
Гладков сообщил
, что с 19 сентября обучение во всех школах области, расположенных в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, будет дистанционным, а в детских садах будут работать дежурные группы.
В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.