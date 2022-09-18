https://crimea.ria.ru/20220918/vse-shkoly-v-prigranichnoy-zone-belgorodskoy-oblasti-uydut-na-distant-1124541586.html

Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант

Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант

Школы в Белгородской области, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил глава региона РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T12:28

2022-09-18T12:28

2022-09-18T12:28

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124505109_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d3db1bdf996b8c733100503566ad1e69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Школы в Белгородской области, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что в детских садах будут работать дежурные группы.Решение принято в связи с регулярными обстрелами ВСУ приграничной зоны области.Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли село Красный Хутор, сообщалось о пострадавших и разрушениях, проводилась эвакуация жителей. По словам Гладкова, здесь есть разрушения в 30 домовладениях и в Доме культуры, "два дома придется отстраивать заново"."Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения", – уточнил Гладков.По его словам, в понедельник, 19 сентября, из села организованно вывезут домашних животных: "у кого-то это коровы, у кого-то собаки и кошки".16 сентября один человек погиб и двое были ранены в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки. 15 сентября украинские боевики обстреливали Красный Хутор, а также Нехотеевку, где один из снарядов попал на АЗС, вызвав пожар. За день до этогодДва мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево.В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220914/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mirnye-zhiteli-1124496499.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия