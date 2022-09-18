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Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант
Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант
Школы в Белгородской области, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил глава региона РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T12:28
2022-09-18T12:28
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Школы в Белгородской области, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.Он добавил, что в детских садах будут работать дежурные группы.Решение принято в связи с регулярными обстрелами ВСУ приграничной зоны области.Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли село Красный Хутор, сообщалось о пострадавших и разрушениях, проводилась эвакуация жителей. По словам Гладкова, здесь есть разрушения в 30 домовладениях и в Доме культуры, "два дома придется отстраивать заново"."Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения", – уточнил Гладков.По его словам, в понедельник, 19 сентября, из села организованно вывезут домашних животных: "у кого-то это коровы, у кого-то собаки и кошки".16 сентября один человек погиб и двое были ранены в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки. 15 сентября украинские боевики обстреливали Красный Хутор, а также Нехотеевку, где один из снарядов попал на АЗС, вызвав пожар. За день до этогодДва мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево.В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220914/obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mirnye-zhiteli-1124496499.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Все школы в приграничной зоне Белгородской области уйдут на дистант

Гладков: в Белгородской области школы в приграничной с Украиной зоне переводят на дистант

12:28 18.09.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультаты обстрела ВСУ села Красный хутор Белгородской области
Результаты обстрела ВСУ села Красный хутор Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Школы в Белгородской области, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, переводятся на дистанционное обучение. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
"Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в детских садах будут работать дежурные группы.
Решение принято в связи с регулярными обстрелами ВСУ приграничной зоны области.
Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли село Красный Хутор, сообщалось о пострадавших и разрушениях, проводилась эвакуация жителей. По словам Гладкова, здесь есть разрушения в 30 домовладениях и в Доме культуры, "два дома придется отстраивать заново".
"Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения", – уточнил Гладков.
По его словам, в понедельник, 19 сентября, из села организованно вывезут домашних животных: "у кого-то это коровы, у кого-то собаки и кошки".
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Обстрел села в Белгородской области – ранены мирные жители
16 сентября один человек погиб и двое были ранены в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки. 15 сентября украинские боевики обстреливали Красный Хутор, а также Нехотеевку, где один из снарядов попал на АЗС, вызвав пожар. За день до этогодДва мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ села Шелаево.
В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
 
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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