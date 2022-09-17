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ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.09.2022
ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие
Вооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T11:52
2022-09-17T11:52
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области.Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ ведут обстрел Белгородской области, есть пострадавшие — власти

11:52 17.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место", — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области.
Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.
Белгородская областьПроисшествия
 
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