https://crimea.ria.ru/20220917/vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-est-postradavshie-1124535676.html

ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.09.2022

ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие

Вооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T11:52

2022-09-17T11:52

2022-09-17T11:52

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области.Ранее украинские войска обстреляли в Белгородской области села Нехотеевка и Красный Хутор, в результате чего повреждения получили частные дома, АЗС и гражданская инфраструктура. В регионе, как и других приграничных территориях, действует высокий уровень террористической опасности.

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия