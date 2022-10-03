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В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие
В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие
Условия использования Россией ядерного оружия прописаны в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T12:56
2022-10-03T12:56
дмитрий песков
рамзан кадыров
политика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Условия использования Россией ядерного оружия прописаны в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Чечни Рамзана Кадырова.Ранее Кадыров выразил убеждение, что в рамках военной операции на Украине необходимо принимать "более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал критику со стороны Кадырова в адрес некоторых руководителей специальной военной операции.Песков отметил, что главы регионов "имеют полномочия высказывать свою точку зрения и давать оценки"."Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение (спецоперации), и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - сказал он.При этом, подчеркнул представитель Кремля, "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок"."Мы все-таки предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок", - добавил Песков.
https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html
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дмитрий песков, рамзан кадыров, политика, специальная военная операция рф на украине
В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие

Песков прокомментировал призыв Кадырова использовать маломощное ядерное оружие в ходе СВО

12:56 03.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Условия использования Россией ядерного оружия прописаны в соответствующей доктрине, иных соображений быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее Кадыров выразил убеждение, что в рамках военной операции на Украине необходимо принимать "более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".
"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал критику со стороны Кадырова в адрес некоторых руководителей специальной военной операции.
Песков отметил, что главы регионов "имеют полномочия высказывать свою точку зрения и давать оценки".
"Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение (спецоперации), и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - сказал он.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок".
"Мы все-таки предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок", - добавил Песков.
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