Рейтинг@Mail.ru
Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220920/turchak-v-sostave-ukrainy-u-zhiteley-osvobozhdennykh-gorodov-net-buduschego-1124568265.html
Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего
Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего
Формат проведения референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России выбран исходя из соображений безопасности. Об этом заявил РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T19:47
2022-09-20T19:47
новая жизнь на освобожденных территориях
российская федерация (россия, рф)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123159796_0:134:2878:1753_1920x0_80_0_0_6973b4533603812fb3dc1e3d5c1d0869.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Формат проведения референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России выбран исходя из соображений безопасности. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.По мнению Турчака, результаты объявленного голосования предсказуем, поэтому главная задача на сегодня – обеспечение его безопасности.Политик не сомневается, что большинство жителей освобожденных территорий Украины проголосует за вхождение в состав России, поскольку "в составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего"."На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева. За войсками России всегда идут строители, врачи, учителя – все, кто помогает налаживать мирную жизнь. За войсками Украины идут карательные отряды", – подчеркнул он.19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России. Практически тут же власти этих регионов выпустили соответствующие документы – где законы, где указы, – с датами. С 23 по 27 сентября Донбасс, Херсонщина и Запорожье голосуют за будущее.
https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html
https://crimea.ria.ru/20220920/konstantinov-o-referendumakh-osvobozhdennye-territorii-otdavat-nelzya-1124567652.html
российская федерация (россия, рф)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123159796_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_86bd5cd684e07c6c6048ca173bf3a799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего

В составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего – Андрей Турчак

19:47 20.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Формат проведения референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России выбран исходя из соображений безопасности. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
По мнению Турчака, результаты объявленного голосования предсказуем, поэтому главная задача на сегодня – обеспечение его безопасности.
"Главное – обеспечить безопасность голосования. Именно поэтому референдум пройдет в течение пяти дней и преимущественно в выездном формате. Вместе с онлайн-голосованием это позволит минимизировать риски и даст людям возможность принять в нем участие", - написал он в своем Telegram-канале.
Политик не сомневается, что большинство жителей освобожденных территорий Украины проголосует за вхождение в состав России, поскольку "в составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего".
Баннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
18:49Новая жизнь на освобожденных территориях
Хотим в Россию. Незамедлительно
"На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева. За войсками России всегда идут строители, врачи, учителя – все, кто помогает налаживать мирную жизнь. За войсками Украины идут карательные отряды", – подчеркнул он.
19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России. Практически тут же власти этих регионов выпустили соответствующие документы – где законы, где указы, – с датами. С 23 по 27 сентября Донбасс, Херсонщина и Запорожье голосуют за будущее.
Константинов Владимир Андреевич - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
19:31Радио "Спутник в Крыму"
Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхРоссийская Федерация (Россия, РФ)Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения
19:47Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего
19:40В Феодосии осквернили Вечный огонь
19:31Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя
19:26ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
19:19Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе
19:08В Симферополе ограничат движение возле ж/д вокзала
18:49Хотим в Россию. Незамедлительно
18:23Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо
17:54ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
17:44Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
17:20РАН возглавил профессор Геннадий Красников
16:46Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
16:18В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной
16:13В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку
16:04Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
15:51Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом
15:46В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях
15:37Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября
15:27Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели
Лента новостейМолния