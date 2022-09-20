https://crimea.ria.ru/20220920/turchak-v-sostave-ukrainy-u-zhiteley-osvobozhdennykh-gorodov-net-buduschego-1124568265.html

Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего

Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего

Формат проведения референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России выбран исходя из соображений безопасности. Об этом заявил РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T19:47

2022-09-20T19:47

2022-09-20T19:47

новая жизнь на освобожденных территориях

российская федерация (россия, рф)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Формат проведения референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России выбран исходя из соображений безопасности. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.По мнению Турчака, результаты объявленного голосования предсказуем, поэтому главная задача на сегодня – обеспечение его безопасности.Политик не сомневается, что большинство жителей освобожденных территорий Украины проголосует за вхождение в состав России, поскольку "в составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего"."На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева. За войсками России всегда идут строители, врачи, учителя – все, кто помогает налаживать мирную жизнь. За войсками Украины идут карательные отряды", – подчеркнул он.19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России. Практически тут же власти этих регионов выпустили соответствующие документы – где законы, где указы, – с датами. С 23 по 27 сентября Донбасс, Херсонщина и Запорожье голосуют за будущее.

https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html

https://crimea.ria.ru/20220920/konstantinov-o-referendumakh-osvobozhdennye-territorii-otdavat-nelzya-1124567652.html

российская федерация (россия, рф)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область