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Главные события и заявления дня: 17 сентября

Главные события и заявления дня: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Главные события и заявления дня: 17 сентября

Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области. Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе. ВСУ обстреляли Белгородскую область... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T20:01

2022-09-17T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области. Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе. ВСУ обстреляли Белгородскую область. Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области. Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вооружить чиновников для самозащитыИз-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты.Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Подрыв линии электропередач произошел в МелитополеВ южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка.ВСУ обстреляли Белгородскую областьВооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Известно об одной пострадавшей.Умер режиссер МасленниковРежиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.Минобороны предотвратило наступлениеВооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.Кроме того, огневыми ударами были уничтожены 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины 53-й, 58-й и 93-й мотопехотных бригад в ДНР.Турция хочет в ШОСПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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