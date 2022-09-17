Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220917/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-sentyabrya-1124538962.html
Главные события и заявления дня: 17 сентября
Главные события и заявления дня: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Главные события и заявления дня: 17 сентября
Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области. Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе. ВСУ обстреляли Белгородскую область... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T20:01
2022-09-17T18:36
главное за день
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275898_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_2b52772eaa94eaf7d41a6004563ff7ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области. Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе. ВСУ обстреляли Белгородскую область. Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области. Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вооружить чиновников для самозащитыИз-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты.Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Подрыв линии электропередач произошел в МелитополеВ южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка.ВСУ обстреляли Белгородскую областьВооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Известно об одной пострадавшей.Умер режиссер МасленниковРежиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.Минобороны предотвратило наступлениеВооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.Кроме того, огневыми ударами были уничтожены 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины 53-й, 58-й и 93-й мотопехотных бригад в ДНР.Турция хочет в ШОСПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275898_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2f25a3fe53ff0e91e9501b41a4cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 17 сентября

Главные события и заявления субботы, 17 сентября

20:01 17.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области. Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе. ВСУ обстреляли Белгородскую область. Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области. Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вооружить чиновников для самозащиты
Из-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты.
Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе
В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка.
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Вооруженные формирования Украины наносят удары по селу Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Известно об одной пострадавшей.
Умер режиссер Масленников
Режиссер, лауреат Госпремии Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
Минобороны предотвратило наступление
Вооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, огневыми ударами были уничтожены 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины 53-й, 58-й и 93-й мотопехотных бригад в ДНР.
Турция хочет в ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
 
Главное за деньНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Главные события и заявления дня: 17 сентября
19:59Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
19:21Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
18:41Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
18:07Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата
17:24Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
16:40Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
16:01Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
15:45ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
14:44Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
14:01Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
13:42Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди
13:35Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
12:46Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
12:19Снаряд попал в административное здание в центре Донецка
12:01Всеобщая мобилизация и новые угрозы Крыму: топ новостей недели
11:52ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие
10:37COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка
10:24Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
09:27Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области
Лента новостейМолния