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Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка. Об этом сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T10:24
2022-09-17T10:24
происшествия
мелитополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.В пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
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происшествия, мелитополь, общество
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов

В Мелитополе подорвали линию электропередач — власти

10:24 17.09.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Теракт в Мелитополе! Подорваны опоры ЛЭП. В южной части Мелитополя был совершен подрыв линий электропередач. При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района. Проводится проверка", — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.
В пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
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