https://crimea.ria.ru/20220917/podryv-linii-elektroperedach-proizoshel-v-melitopole--rogov-1124535424.html

Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов

Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов

В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка. Об этом сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T10:24

2022-09-17T10:24

2022-09-17T10:24

происшествия

мелитополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.В пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

https://crimea.ria.ru/20220915/vzryvy-v-melitopole--vlasti-rasskazali-detali-1124515300.html

мелитополь

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происшествия, мелитополь, общество