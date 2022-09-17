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Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка. Об этом сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T10:24
2022-09-17T10:24
2022-09-17T10:24
происшествия
мелитополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В южной части Мелитополя подорваны железобетонные опоры линии электропередач, проводится проверка. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.В пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
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происшествия, мелитополь, общество
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
В Мелитополе подорвали линию электропередач — власти