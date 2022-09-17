https://crimea.ria.ru/20220917/vooruzhit-chinovnikov-dlya-samozaschity-predlozhili-v-zaporozhskoy-oblasti-1124535246.html

Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области

Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области

Из-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T09:27

2022-09-17T09:27

2022-09-17T09:37

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Из-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.Такое заявление сделано на фоне недавнего двойного убийства в Бердянске. Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.В пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

https://crimea.ria.ru/20220916/energodar-i-zaes-snova-pod-ognem-vsu--vlasti-1124531627.html

запорожская область

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запорожская область, общество