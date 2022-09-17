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Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области
Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области
Из-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T09:27
2022-09-17T09:37
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Из-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.Такое заявление сделано на фоне недавнего двойного убийства в Бердянске. Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.В пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
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запорожская область, общество
Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области

Для самозащиты: в Запорожской области предложили вооружить чиновников

09:27 17.09.2022 (обновлено: 09:37 17.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Из-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
Такое заявление сделано на фоне недавнего двойного убийства в Бердянске. Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.
"Сегодня мало кто из представителей администраций имеют охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты. Если представителям ВГА доверяют судьбы сотен тысяч людей на освобожденных территориях, то уж личное оружие им точно можно доверить", — цитирует Рогова агентство.
В пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
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