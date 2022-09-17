Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области
Для самозащиты: в Запорожской области предложили вооружить чиновников
09:27 17.09.2022 (обновлено: 09:37 17.09.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с портфелем
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Из-за покушений со стороны Украины на представителей власти освобожденных территорий необходимо усилить безопасность и обеспечить чиновников оружием для самозащиты. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
Такое заявление сделано на фоне недавнего двойного убийства в Бердянске. Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума были застрелены из пистолета.
"Сегодня мало кто из представителей администраций имеют охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты. Если представителям ВГА доверяют судьбы сотен тысяч людей на освобожденных территориях, то уж личное оружие им точно можно доверить", — цитирует Рогова агентство.
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