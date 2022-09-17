https://crimea.ria.ru/20220917/minoborony-predotvratilo-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti-1124536790.html
Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
Вооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T14:44
2022-09-17T14:44
2022-09-17T14:44
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.Кроме того, огневыми ударами были уничтожены 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины 53-й, 58-й и 93-й мотопехотных бригад в ДНР. Также были поражены пять пунктов управления, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220917/schet-idet-na-sotni-poteri-vsu-za-sutki---svodka-minoborony-rf-1124536662.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
Армия России предотвратила наступление в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.
"В районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, огневыми ударами были уничтожены 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины 53-й, 58-й и 93-й мотопехотных бригад в ДНР. Также были поражены пять пунктов управления, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов.
"Уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Новой Каховки и Херсона", — добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники.