https://crimea.ria.ru/20220917/minoborony-predotvratilo-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti-1124536790.html

Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области

Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области

Вооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T14:44

2022-09-17T14:44

2022-09-17T14:44

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России предотвратили наступление в Херсонской области, уничтожив более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.Кроме того, огневыми ударами были уничтожены 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины 53-й, 58-й и 93-й мотопехотных бригад в ДНР. Также были поражены пять пунктов управления, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220917/schet-idet-na-sotni-poteri-vsu-za-sutki---svodka-minoborony-rf-1124536662.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)