Главные события и заявления дня: 12 сентября
Главные события и заявления понедельника, 12 сентября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области. Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС. Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО. Российские военные не покинут территории ЗАЭС. Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области. Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. По информации ведомства, сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции получены, исполнители и их пособники установлены и задержаны. У них изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования. Готовившего покушение на чиновников агента СБУ арестовали на два месяца.
Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС
Евросоюз с 12 сентября полностью остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который существовал с 2007 года. Отныне к гражданам России, которые намерены посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств – вырастет цена визы, а для ее получения придется предоставлять расширенный пакет документов.
Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков
Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что российская сторона призывает все страны употребить свое влияние на Украину, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".
Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям. Он отметил, что был в курсе касающихся Херсонской области вопросов и каждый день общается с военными. Кроме того, глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год.
Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи.
Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО
В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го Армейского корпуса Южного военного округа Кириллом Вытоптовым. Боец геройски погиб в бою на Херсонском направлении.