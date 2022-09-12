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Главные события и заявления дня: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Главные события и заявления дня: 12 сентября
Главные события и заявления дня: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Главные события и заявления дня: 12 сентября
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области. Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС. Севастополь простился с... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T22:08
2022-09-12T19:28
главное за день
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
белгородская область
запорожская область
политика
безопасность республики крым и севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области. Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС. Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО. Российские военные не покинут территории ЗАЭС. Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области. Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской областиФедеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. По информации ведомства, сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции получены, исполнители и их пособники установлены и задержаны. У них изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования. Готовившего покушение на чиновников агента СБУ арестовали на два месяца.Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕСЕвросоюз с 12 сентября полностью остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который существовал с 2007 года. Отныне к гражданам России, которые намерены посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств – вырастет цена визы, а для ее получения придется предоставлять расширенный пакет документов.Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что российская сторона призывает все страны употребить свое влияние на Украину, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской областиГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям. Он отметил, что был в курсе касающихся Херсонской области вопросов и каждый день общается с военными. Кроме того, глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год.Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненыеОдин человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи.Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВОВ Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го Армейского корпуса Южного военного округа Кириллом Вытоптовым. Боец геройски погиб в бою на Херсонском направлении.
https://crimea.ria.ru/20220912/aksenov-prokommentiroval-zaderzhanie-ukrainskikh-terroristov-v-krymu-1124478563.html
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белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, белгородская область, запорожская область, политика, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Главные события и заявления дня: 12 сентября

Главные события и заявления понедельника, 12 сентября

22:08 12.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области. Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС. Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО. Российские военные не покинут территории ЗАЭС. Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области. Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. По информации ведомства, сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции получены, исполнители и их пособники установлены и задержаны. У них изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования. Готовившего покушение на чиновников агента СБУ арестовали на два месяца.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
13:43
Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму
Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС
Евросоюз с 12 сентября полностью остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который существовал с 2007 года. Отныне к гражданам России, которые намерены посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств – вырастет цена визы, а для ее получения придется предоставлять расширенный пакет документов.
Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков
Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что российская сторона призывает все страны употребить свое влияние на Украину, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
15:43
Запорожская область получает электроэнергию через Крым
Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям. Он отметил, что был в курсе касающихся Херсонской области вопросов и каждый день общается с военными. Кроме того, глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год.
Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
Один человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи.
Военная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
10:58Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО
В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го Армейского корпуса Южного военного округа Кириллом Вытоптовым. Боец геройски погиб в бою на Херсонском направлении.
 
Главное за деньСпециальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьБелгородская областьЗапорожская областьПолитикаБезопасность Республики Крым и СевастополяФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
22:08Главные события и заявления дня: 12 сентября
21:42Терапевт назвал страшные последствия сна при свете
21:12Гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника
20:43Операции без рубцов: в России открыли уникальный метод заживления ран
20:21Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю
20:06Под Севастополем грузовик смял две легковушки
19:42ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
19:37Эксперт оценил итоги выборов в РФ
19:14Как власти Херсона решают проблему доставки товаров
18:51Украина между братками и клоунами. В чем угроза?
18:28Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
18:15Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
17:57Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
17:38Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
17:30Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
17:23Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
17:09Росгвардия задержала девятерых пособников ВСУ - найдены 10 схронов
16:48Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
16:21Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма
16:07Харьков остался без света и воды
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