https://crimea.ria.ru/20220912/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-12-sentyabrya-1124484562.html

Главные события и заявления дня: 12 сентября

Главные события и заявления дня: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Главные события и заявления дня: 12 сентября

ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области. Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС. Севастополь простился с... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T22:08

2022-09-12T22:08

2022-09-12T19:28

главное за день

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

белгородская область

запорожская область

политика

безопасность республики крым и севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области. Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕС. Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО. Российские военные не покинут территории ЗАЭС. Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области. Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской областиФедеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. По информации ведомства, сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции получены, исполнители и их пособники установлены и задержаны. У них изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы связи и способы финансирования. Готовившего покушение на чиновников агента СБУ арестовали на два месяца.Для россиян перестал действовать упрощенный визовый режим с ЕСЕвросоюз с 12 сентября полностью остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который существовал с 2007 года. Отныне к гражданам России, которые намерены посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств – вырастет цена визы, а для ее получения придется предоставлять расширенный пакет документов.Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков Речи о том, чтобы войска России покинули территорию Запорожской АЭС, не идет – главным остается вопрос прекращения огня по объекту со стороны ВСУ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что российская сторона призывает все страны употребить свое влияние на Украину, чтобы убедить Киев прекратить ежедневные обстрелы ЗАЭС, чреватые "очень печальными и катастрофическими последствиями".Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской областиГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям. Он отметил, что был в курсе касающихся Херсонской области вопросов и каждый день общается с военными. Кроме того, глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год.Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненыеОдин человек погиб и еще четверо получили ранения при обстреле ВСУ села Логачевка Белгородской области. По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередачи.Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВОВ Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го Армейского корпуса Южного военного округа Кириллом Вытоптовым. Боец геройски погиб в бою на Херсонском направлении.

https://crimea.ria.ru/20220912/aksenov-prokommentiroval-zaderzhanie-ukrainskikh-terroristov-v-krymu-1124478563.html

https://crimea.ria.ru/20220912/zaporozhskaya-oblast-poluchaet-elektroenergiyu-cherez-krym-1124480078.html

https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html

херсонская область

белгородская область

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, белгородская область, запорожская область, политика, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)